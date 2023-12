Interdiction faite aux Egun gun de manifester

Plus de manifestation de culte Egun gun dans la commune d’Abomey-Calavi. Le maire Angelo Ahouandjinou à travers un communiqué jeudi 14 décembre 2023, l’interdit.

Les Egun gun communément appelé "Revenants" n’ont plus droit de cité à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Ahouandjinou à travers un communiqué jeudi 14 décembre 2023, a interdit jusqu’à nouvel ordre, leur manifestation. Le but visé selon le communiqué du maire, est de « prévenir les troubles à l’ordre public et de sauvegarder la paix et la quiétude sociale dans la commune ».

Tout en appelant au sens de responsabilité et de déférence des dignitaires de culte Egun gun, l’autorité communale a précisé que des dispositions sont prises pour réprimer tout contrevenant.

