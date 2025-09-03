Interdiction des constructions en matériaux précaires

Les constructions en matériaux précaires dans la zone de la Route des Pêches sont désormais interdites. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 03 septembre 2025.

« La mise en œuvre croissante du programme de modernisation des infrastructures urbaines dans plusieurs villes du pays notamment celles du Grand Nokoué, appelle un encadrement des aménagements, particulièrement des constructions situées sur certains axes stratégiques tels que la Route des Pêches dont la vocation touristique s’affirme de plus en plus », informe le Conseil des ministres. La zone de la Route des Pêches bénéficie d’importants investissements de diverses natures.

Dans le but de préserver cet atout, le gouvernement béninois interdit l’édification de constructions en matériaux précaires. Les propriétaires, présumés propriétaires et détenteurs de parcelles abritant de telles constructions sont invités à procéder à leur démantèlement au plus tard le 31 décembre 2025. Le gouvernement a aussi décidé d’apporter un appui à la réinstallation de ceux d’entre eux ne justifiant pas de la capacité à recouvrer leur logement du fait de cette démolition.

A.A.A

par ,