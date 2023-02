Des engins interdits de circuler la nuit dans plusieurs communes

Dans les communes Matéri, Tanguiéta et Cobly, les engins à 2 et 3 roues sont interdits de circuler entre 21h et 06h du matin.

Pas de motos et tricycles en circulation à Matéri, Tanguiéta et Cobly entre 21 heures et 06 heures. C’est l’une des décisions prises pour lutter contre l’insécurité dans ces communes situées au nord-ouest du Bénin dans le département de l’Atacora. La mesure sécuritaire a été instaurée depuis le 13 février 2023. La circulation de ces engins est interdite sur tout le territoire de Matéri.

A Cobly, les localités concernées sont Pentenga, Gouré-Potal, Tokidi, Datori, Anakadé et Ouyérihoun.

Dans la commune de Tanguiéta, il y a les localités de Taïacou, Tanongou, Sepounga, Bourigniessou et Nanèbo.

Les déplacements liés aux urgences médicales peuvent être autorisés sur ordre et surveillance des autorités compétentes.

Les Chefs d’Unité de la Police républicaine, les Chefs d’Arrondissement ainsi que les Chefs Villages sont instruits pour faire appliquer les prescriptions.

A.A.A

21 février 2023 par