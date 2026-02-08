Installation de la 10e législature, un moment fort pour la démocratie béninoise (He SOHOU)

Les députés de la 10e législature ont été officiellement installés ce dimanche 8 février 2026, lors d’une cérémonie présidée par le bureau d’âge. Cette installation selon Alexandre SOHOU, élu de la 15e Circonscription électorale (CE), est « un moment fort pour la démocratie béninoise ».

La 10e législature installée. L’acte fort consacrant l’entrée en fonction des députés élus au terme de l’élection législative du 11 janvier 2026, a été posé ce dimanche 8 février 2026, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Cette installation selon le député Alexandre SOHOU, élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), dans la 15e CE, est « un moment fort pour la démocratie béninoise ». Pour lui, elle consacre « la confiance du peuple envers ses représentants et ouvre une nouvelle page de responsabilité et d’engagement au service de la nation ».

Fier d’aborder cette législature avec « humilité et admiration », le parlementaire a exprimé ses remerciements à ses mandats pour leur confiance, et rassuré de ce qu’il sera à leurs côtés et à leur écoute.

Alexandre SOHOU n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements au chef de l’Etat Patrice Talon pour sa vision et son engagement à faire avancer la démocratie au Bénin.

Les travaux en plénière reprennent dans quelques instants pour l’élection du bureau. Mais des sources concordantes évoquent le nom de l’ex président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, au perchoir.

F. A. A.

8 février 2026 par