Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans

Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), le programme de renforcement des capacités visant à identifier et perfectionner 7050 artisanes et artisans dans tous les 12 départements du Bénin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars 2026.

Dans le cadre du volet « Formation » du programme ARCH (Assurance pour le Renforcement du Capital Humain), un programme de renforcement des capacités a été lancé au profit de 7050 artisans et artisanes.

Le programme cible une diversité de secteurs allant de l’agroalimentaire à la haute technologie.

Selon un communiqué de l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), le renforcement portera sur « plus d’une vingtaine de métiers dans l’ensemble des douze (12) départements ».

Parmi les 26 spécialités retenues, on retrouve des domaines aussi variés que la transformation des fruits et légumes, la maintenance mécanique des tracteurs, l’installation de panneaux photovoltaïques (niveau 1 de la formation labellisée CEDEAO), ou encore la micro-soudure pour la réparation de téléphones portables. La gestion de l’eau et la transformation laitière font également partie des priorités.

Critères de sélection

Les candidats doivent notamment être des artisans « en activité depuis au moins trois ans » et justifier d’une formation professionnelle préalable dans le métier choisi. Ils doivent disposer d’un Numéro d’Identification Personnelle (NPI) et d’un numéro de téléphone enregistré à leur nom.

Les bénéficiaires ne doivent pas avoir participé à une session précédente de formation du programme ARCH.

Le dossier de candidature, qui doit comprendre un formulaire dûment rempli et une copie du diplôme ou de l’attestation de formation, doit être soumis exclusivement en ligne. La date limite de dépôt est fixée au lundi 30 mars 2026.

M. M.

17 février 2026 par ,