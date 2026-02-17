mardi, 17 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Projet ARCH

Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans




Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), le programme de renforcement des capacités visant à identifier et perfectionner 7050 artisanes et artisans dans tous les 12 départements du Bénin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars 2026.

Dans le cadre du volet « Formation » du programme ARCH (Assurance pour le Renforcement du Capital Humain), un programme de renforcement des capacités a été lancé au profit de 7050 artisans et artisanes.

Le programme cible une diversité de secteurs allant de l’agroalimentaire à la haute technologie.

Selon un communiqué de l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), le renforcement portera sur « plus d’une vingtaine de métiers dans l’ensemble des douze (12) départements ».

Parmi les 26 spécialités retenues, on retrouve des domaines aussi variés que la transformation des fruits et légumes, la maintenance mécanique des tracteurs, l’installation de panneaux photovoltaïques (niveau 1 de la formation labellisée CEDEAO), ou encore la micro-soudure pour la réparation de téléphones portables. La gestion de l’eau et la transformation laitière font également partie des priorités.

Critères de sélection

Les candidats doivent notamment être des artisans « en activité depuis au moins trois ans » et justifier d’une formation professionnelle préalable dans le métier choisi. Ils doivent disposer d’un Numéro d’Identification Personnelle (NPI) et d’un numéro de téléphone enregistré à leur nom.

Les bénéficiaires ne doivent pas avoir participé à une session précédente de formation du programme ARCH.

Le dossier de candidature, qui doit comprendre un formulaire dûment rempli et une copie du diplôme ou de l’attestation de formation, doit être soumis exclusivement en ligne. La date limite de dépôt est fixée au lundi 30 mars 2026.
M. M.

