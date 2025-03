Inscription ouverte pour la formation de 4000 artisans béninois

L’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS) lance un appel à la candidature pour la formation de près de 4000 artisans de 12 communes du Bénin dans le cadre du programme ARCH-Formation.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au au 19 avril 2025 à 23h59 dans le cadre du volet formation du projet ARCH (Assurance pour le Renforcement du Capital Humain).

L’appel à candidature vise à renforcer les capacités techniques et professionnelles des artisans dans une vingtaine de métiers.

Les artisans sélectionnés seront formés dans des domaines variés tels que : Mécanique automobile, Energies photovoltaïques, Froid et climatisation, Menuiserie bois, Plomberie, Transformation agro-alimentaire, Boulangerie et pâtisserie, Aménagement paysager et jardinerie, Soudure, Fabrication et maintenance d’équipements agricoles (étuvage de riz, égreneuse de maïs et soja), Installation et maintenance de réseaux d’irrigation et motopompes, Techniques modernes de fabrication de matériels en inox et soudage.

Le programme couvre douze communes du Bénin : Abomey, Abomey-Calavi, Cotonou, Dassa, Djakotomey, Djougou, Kandi, Lokossa, Natitingou, Parakou, Pobè et Porto-Novo. Chaque commune bénéficie de l’accompagnement d’un Conseiller ARCH-Formation, responsable de l’animation des activités locales.

Pour être éligible à la formation, le candidat doit remplir les critères suivants : être artisan de nationalité béninoise, en activité depuis au moins trois mois dans l’un des métiers mentionnés, justifier d’une formation professionnelle dans le domaine concerné (diplôme, attestation ou certificat), ne pas avoir participé à une session de formation antérieure du programme ARCH, posséder un Numéro d’Identification Personnelle (NPI) et un numéro de téléphone personnel enregistré à son nom, et compléter le formulaire d’inscription gratuit en ligne.

Les candidats doivent soumettre les pièces suivantes : une copie électronique ou scannée de leur diplôme, attestation ou certificat, et le formulaire d’inscription en ligne, disponible via le lien https://Jinkcuts.org/xmee20co ou le QR code fourni.

Le Projet ARCH comporte plusieurs volets dont celui de la formation qui a pour objectif de fournir aux artisans et artisanes des formations opérationnelles de courtes durées leur permettant de renforcer leurs compétences pratiques et techniques afin d’accéder à de nouveaux marchés et améliorer ainsi leur niveau de revenus. Il a permis de former 3371 artisanes et artisans répartis sur toute l’étendue du territoire national.

