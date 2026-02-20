vendredi, 20 février 2026 -

918 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Tribune

Inscription de Lucie Randoin parmi les femmes scientifiques à honorer sur la Statue de la Liberté




Le projet Hypatie visait à inscrire sur les emplacements restés libres au deuxième étage de la Tour Eiffel les noms de femmes pionnières et exemplaires dans l’histoire des sciences. Et notamment : Lucie Randoin qui conserva en 1944 des sérums et vaccins de l’Institut Pasteur dans des sous-sols pour la Résistance.
L’ingénieur derrière la Tour Eiffel était aussi celui de la statue de la Liberté, après la mort de Viollet- le-Duc en 1879. Aurons-nous aussi une frise de savantes sur Liberty Island dans la baie de New-York ?

Pour en débattre, encourageons une réflexion audacieuse issue de la société civile autour de la « noble et valeureuse Lucie Randoin », poursuivant ainsi la question écrite inscrite au journal officiel de la République française à l’attention du ministre des affaires étrangères et de la ministre de la culture, désormais ouverte au débat parlementaire. Thème proposé : Inscription de Lucie Randoin parmi les femmes scientifiques à honorer sur la Statue de la Liberté

Emma Lazarus (1849-1887) était une poétesse américaine influente, célèbre pour son sonnet « The New Colossus » (1883) gravé sur la Statue de la Liberté. Ce poème a été écrit pour lever des fonds pour le piédestal de la Statue de la Liberté.

Les travaux de Lucie Randoin ont joué un rôle majeur dans le développement d’aliments composés vitaminés ou complémentés à partir du début des années 1930. Mises en pratique grâce à des relations épistolaires avec Théophile Lognoné, fondateur des industries Probiomer ; ses innovations peuvent fortement intéresser le public américain, les milieux scientifiques et innovateurs du Nouveau Monde, en particulier pour renforcer le calcium de coquilles d’œuf à partir de minéraux marins, près de dix ans après l’organisation de l’Exposition universelle de Milan en 2015 ‘’Nourrir la planète, Energie pour la vie’ où la France et les Etats-Unis étaient représentés par leur pavillon composé respectivement d’une structure en bois d’épicéa : « Produire et nourrir autrement » et d’une « Ferme Verticale » présentant une variété de cultures vivrières.

Juste avant et juste après-guerre, la problématique de la nutrition fut englobée dans une problématique alimentaire globale et mondiale, et posée, en particulier lors de l’importante conférence de Hot Springs organisée en 1943 à l’initiative de Roosevelt, comme une question cruciale pour le bien-être de l’humanité et une condition de la paix dans le monde.

L’alimentation nutritive et durable était au cœur de l’agenda de la COP28 avec notamment la proposition d’un panier alimentaire de 18 ingrédients dont le prix doit baisser en raison d’une production plus intensive au niveau local. De même, d’autres préconisations ont proposé de travailler à un programme d’utilisation du gaspillage alimentaire pour nourrir les animaux.

En tant que boussole architecturale des sciences de la nutrition outre-Atlantique, la mémoire de Lucie Randoin sur la Statue de la Liberté pourrait encourager l’émergence d’une « Silicon Valley » de l’agriculture écologique.

Kevin LOGNONÉ, Initiateur du timbre-poste Lucie RANDOIN

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Berthe Kougblénou Bada, à jamais martyre de la république


19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Je n’ai pas assisté à de simples funérailles jeudi dernier. Il y a (…)
Lire la suite

L’Afrique face à une nouvelle ligne rouge géopolitique


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: La mort d’Elvis Wamba, ancien docker au Port autonome de Douala (…)
Lire la suite

Quand la dépendance économique redessine les marges de souveraineté


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme une alternative aux partenariats occidentaux, la (…)
Lire la suite

Comment les pétroliers clandestins menacent le golfe de Guinée et les (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis l’instauration des sanctions internationales contre Moscou en (…)
Lire la suite

Le talent de Talon


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cet homme a du talent. Personne ne l’avait vu venir dans la fonction (…)
Lire la suite

Affaire Kemi Seba : du militantisme panafricaniste aux zones d’ombre (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Visé par un mandat d’arrêt émis par les autorités béninoises, (…)
Lire la suite

« Accélérer la révolution numérique de l’Afrique pour stimuler l’emploi (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que 60 % de la population du continent a moins de 25 ans, le (…)
Lire la suite

Quand la régulation des jeux devient une affaire privée


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le secteur très lucratif des jeux et paris au Sénégal, la (…)
Lire la suite

Wilfrid L. do Rego analyse le bilan et donne ses points de vue sur les (…)


8 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗘́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 de 𝟮𝟬𝟭𝟲 à 2𝟬𝟮𝟯 (…)
Lire la suite

L’érotisme chez l’écrivain béninois Djamile Mama Gao : une trajectoire (…)


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis son entrée en littérature en 2014, Djamile Mama Gao s’impose (…)
Lire la suite

« Préserver les acquis et poursuivre sur la lancée de développement et (…)


15 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Préserver les acquis et poursuivre sur la lancée de développement et (…)
Lire la suite

Non, Madame la Vice-présidente n’a pas dit ça…


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Un Président, ne devrait pas dire ça… ». La formule est désormais (…)
Lire la suite

Rentrée scolaire 2025-2026 et échéances électorales de 2026


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Pour un programme politique porté par une vision de stabilité et de (…)
Lire la suite

Non, suspendre les élections ne sauvera pas la démocratie africaine


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si vous avez envie de lire une nième incongruité d’un intellectuel et (…)
Lire la suite

Arrestations au Sahel : le signal des libertés en recul


13 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er août dernier, l’ex premier ministre malien, Moussa Mara a été (…)
Lire la suite

Ouzbékistan : histoire, culture et liens avec le Bénin


18 avril 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Ouzbékistan et le Bénin ont établi des relations diplomatiques le 17 (…)
Lire la suite

Manifeste pour un panafricanisme inclusif et productif !


14 avril 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique, berceau de l’humanité, est malheureusement le continent dont (…)
Lire la suite

Les Afriques, contraintes du continent et prospection solutions


4 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Comme à son habitude, le Mouvement des étudiants panafricains de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires