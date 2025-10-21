Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES

À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant poursuivre leurs études dans les Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) peuvent s’inscrire en ligne. L’opération prend fin le 29 octobre à minuit.

Le Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Recherche Scientifique annonce l’ouverture des inscriptions pour les nouveaux bacheliers désireux de poursuivre leurs études dans des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) agréés à titre entièrement payant.

L’enregistrement se fera exclusivement en ligne, du 22 au 29 octobre 2025, via le lien https://forms.gle/LZoSjKMm3NYqq7td8

Les nouveaux bacheliers concernés sont invités à respecter les délais et à remplir correctement le formulaire en ligne, selon le communiqué signé par le Directeur de Cabinet du MESRS, Rogatien Tossou.

Le communiqué précise que les résultats seront disponibles jeudi 30 octobre 2025.

M. M.

