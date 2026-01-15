Incertitude autour du transfert des marchands de Dantokpa à la date butoir

Le transfert annoncé des marchands du marché international de Dantokpa pourra-t-il se faire ce jeudi 15 janvier 2026, comme annoncé ? C’est la grande question que l’on se pose au regard de l’affluence et de l’engouement qui caractérise le plus grand pôle commercial de l’Afrique de l’ouest, quelques heures avant la date butoir de leur relogement sur les nouveaux sites.

L’opération de transfert des usagers du marché de Dantokpa, entamée, lundi 5 janvier 2026, devrait s’achever ce jeudi 15 janvier. Mais à quelques heures de la date butoir, rien n’est encore clair. L’ambiance dans le marché demeure celle des jours ordinaires où vendeurs et acheteurs vaquent normalement à leurs occupations. Rien ne présage d’un déménagement des marchands le lendemain. Certains ignorent même cette opération annoncée depuis des mois via la presse et autres canaux de communication depuis des mois. C’est le cas par exemple de Arouna, vendeur d’appareils électroménagers.

Antoinette, revendeuse de chaussures avoue avoir été informée, et rempli toutes les formalités d’enregistrement. « Le processus est en cours pour le déménagement. Mais depuis, plus personne ne dit rien. On attend pour voir », confie-telle.

Idem pour Razack, tenancier d’une boutique de vente de produits congelés. Après avoir rempli toutes les formalités, il attend également d’être relogé. Ce vendeur de produits congelés ignore encore le nouveau site qui va l’accueillir.

Comme eux, plusieurs autres marchands affirment avoir fait l’enregistrement mais attendent les consignes des autorités pour la suite du processus de relogement. Mais de temps en temps, renseignent-ils, des crieurs publics passent dans le marché pour informer les personnes encore en retard, à se rendre au siège de l’ex Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA), pour leur inscription.

Les débiteurs de l’ex SOGEMA hors-jeu

Selon les équipes en charge des formalités d’enregistrement, tout marchand doit impérativement s’acquitter de ses dettes vis-à-vis de la SOGEMA avant d’être enregistré. Une fois que les inscriptions sont faites, les registres sont convoyés à l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM) qui, selon l’activité qu’exerce le marchand, l’affecte à l’un des 4 sites retenus.

Au total, 4 sites ont été retenus pour le relogement des marchands de Dantokpa. Il s’agit du pôle commercial Général Mathieu Kérékou (GMK), situé près du stade de l’Amitié de Cotonou, et qui va regrouper quatre filières majeures à savoir, le textile, la maroquinerie, la cosmétique et la bijouterie.

Le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, encore appelé Marchés de gros d’Akassato, doté de six entrepôts secs et deux frigorifiques selon les sources officielles, va accueillir les grossistes (céréales, tubercules, oignons, haricots, maïs, etc.).

A ces deux sites, s’ajoutent les marchés de Midombo et de PK3.

F. A. A.

