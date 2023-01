Inauguration des places Avêssan et Lokossa à Porto-Novo

Les places vodouns Avêssan et Lokossa à Porto-Novo inaugurées après des travaux de rénovation. Plusieurs autorités dont Charlemagne Yankoty, maire de Porto-Novo, Sylvie Couchot, 1ère vice-présidente de l’agglomération de Cergy-Pontoise, Pierre Athanaze, 11ème vice-président de la Métropole de Lyon, de l’Ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy et Martin Péricard, directeur adjoint de l’Agence Française de Développement (AFD) ont pris part à la cérémonie d’inauguration.

Valorisation du patrimoine de Porto-Novo à travers la réhabilitation des places traditionnelles vaudous. Les places Avêssan et Lokossa ont été inaugurées respectivement les 12 et 14 janvier 2023. Elles ont été rénovées par l’association Ouadada Bénin à l’occasion du Festival International de Porto-Novo (FIP) dans le cadre du projet « Porto-Novo, Ville Verte » (PNVV). Il s’agit d’un projet initié par le conseil municipal avec l’appui technique et financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise et de la métropole de Lyon. Le projet est évalué à 6,232 milliards de FCFA. Le coût des travaux de rénovation de trois places traditionnelles vodoun est estimé à 425 millions de FCFA.

Il est également prévu le pavage et l’assainissement sur quatre voies d’accès à une promenade lagunaire. Les travaux de réhabilitation comprennent entre autres la réfection et la consolidation des murs défectueux des maisons bordant les places, la réfection des toits des maisons bordant les places, la réalisation de toilettes et de puisards au sein des maisons bordant les places, la création de sols en dur dans les boutiques bordant les places etc.

Akpédjé Ayosso

18 janvier 2023