samedi, 27 septembre 2025 -

398 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Coopération Bénin - USA

Inauguration de l’Académie de Police à Cotonou

(L’Ambassade des États-Unis fait don de matériels de pointe)




Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou a procédé, jeudi 25 septembre 2025, à l’inauguration de l’Académie de Police au sein de la base de l’ex Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) à Cotonou. La cérémonie a eu lieu en présence de Brian Shukan, Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin.

La base de l’ex Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) abrite désormais l’Académie de Police. Elle a été inaugurée ce jeudi. L’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin a fait don d’un important lot de matériels au profit des unités de la Police Républicaine. D’une valeur total d’un million de dollars américains, ce don est constitué entre autres d’équipements de protection individuelle, d’uniformes, de paires de bottes, des jumelles, des miroirs de fouille, des sacs médicaux contenant des consommables complets d’urgence médicale et de divers autres équipements.

Le Ministre Alassane Seidou s’est réjoui de l’état des relations entre le Bénin et les Etats-Unis. « L’engagement du Bénin demeure ferme dans l’approfondissement et la diversification de sa coopération avec les Etats-Unis d’Amérique dans le domaine de la sécurité. Le Gouvernement du Bénin réaffirme sa volonté de continuer à œuvrer pour le renforcement des capacités opérationnelles de la Police républicaine et la synergie nécessaire avec tous ses partenaires internationaux pour faire face efficacement aux défis sécuritaires... », a déclaré le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

L’ Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le Bénin sur le plan sécuritaire.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Pariez sur les matchs phares du week-end !


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La saison du football interclubs est en pleine effervescence : (…)
Lire la suite

Voici pourquoi l’État régule la circulation des poids lourds


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin José (…)
Lire la suite

30 milliards FCFA du FSD pour électrifier plusieurs communes


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds saoudien de développement (FSD) décaisse un montant global de (…)
Lire la suite

Voici le calendrier universitaire 2025-2026


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers une note de service en date du lundi 22 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Des études pour relancer la filière bovine au Bénin


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Accord d’exemption de visa entre le Bénin et les Emirats Arabes Unis


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Exemption mutuelle de visa pour les citoyens des des Emirats Arabes (…)
Lire la suite

Des poursuites judiciaires annoncées pour les propos haineux


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois réagit face à la multiplication des insultes (…)
Lire la suite

Un accord d’exemption de visa entre le Bénin et le Tchad


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin et le Tchad franchissent un nouveau cap dans leur coopération. (…)
Lire la suite

Recrutement de 221 agents spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a annoncé ce mercredi 24 septembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Le conseil des ministres annonce la construction d’un centre équestre (…)


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, une (…)
Lire la suite

11,3km de nouvelles rues à asphalter dans la zone de Fidjrossè-Togbin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des travaux complémentaires d’asphaltage seront réalisés dans la zone (…)
Lire la suite

Descente de P. Talon sur le chantier de construction du siège du Parlement


24 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans l’après-midi de ce mardi 23 septembre 2025, le président de la (…)
Lire la suite

Le brut nigérien continue de transiter par le Bénin


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’exportation du pétrole brut nigérien à partir des eaux béninoises se (…)
Lire la suite

5 arrestations dans l’affaire vol de motos par empoisonnement


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police républicaine ont procédé à l’arrestation d’autres individus, (…)
Lire la suite

Fin de mission pour l’ambassadrice Paulette Adjovi Yèkpè


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère béninois des Affaires étrangères a rappelé la diplomate (…)
Lire la suite

La date de dépôt de dossiers prorogée au 23 septembre


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le directeur général des Eaux, Forêts et Chasse informe le public que (…)
Lire la suite

Des postes de l’ANIP installés dans les hôpitaux


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le but de rapprocher ses services des citoyens et de faciliter les (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires