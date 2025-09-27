Inauguration de l’Académie de Police à Cotonou

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou a procédé, jeudi 25 septembre 2025, à l’inauguration de l’Académie de Police au sein de la base de l’ex Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) à Cotonou. La cérémonie a eu lieu en présence de Brian Shukan, Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin.

La base de l’ex Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) abrite désormais l’Académie de Police. Elle a été inaugurée ce jeudi. L’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin a fait don d’un important lot de matériels au profit des unités de la Police Républicaine. D’une valeur total d’un million de dollars américains, ce don est constitué entre autres d’équipements de protection individuelle, d’uniformes, de paires de bottes, des jumelles, des miroirs de fouille, des sacs médicaux contenant des consommables complets d’urgence médicale et de divers autres équipements.

Le Ministre Alassane Seidou s’est réjoui de l’état des relations entre le Bénin et les Etats-Unis. « L’engagement du Bénin demeure ferme dans l’approfondissement et la diversification de sa coopération avec les Etats-Unis d’Amérique dans le domaine de la sécurité. Le Gouvernement du Bénin réaffirme sa volonté de continuer à œuvrer pour le renforcement des capacités opérationnelles de la Police républicaine et la synergie nécessaire avec tous ses partenaires internationaux pour faire face efficacement aux défis sécuritaires... », a déclaré le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

L’ Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le Bénin sur le plan sécuritaire.

A.A.A

