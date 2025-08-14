Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou

Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à forte valeur ajoutée a été inauguré, mercredi 13 août 2025,j à Péporiyakou, dans la commune de Natitingou. C’est dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur du Développement Durable – phase 3 (PAsDER 3), avec le soutien financier de la Coopération Suisse.

La commune de Natitingou dispose désormais d’un complexe moderne de transformation de mangues. Erigé sur un hectare, ce complexe va accueillir les mangues produites dans les communes de Toucountouna, Boukoumbé, Tanguiéta et Copargo. Dans cette unité, il sera question de produire des mangues séchées des jus et autres dérivés ainsi que des mangues fraîches destinées au marché béninois. Sans oublier la production de jus en pastèque.

L’Unité est composée entre autres de bloc de séchage de mangues, de bloc de production de jus, de bloc pédagogique et administratif et des aménagements divers (terrasses, patios et couloirs pour l’aération, deux cabines techniques, guérite avec toilettes intégrées, point d’eau potable autonome et clôture intégrale du site).

896 exploitations familiales productrices de mangues (dont 20% tenues par des femmes) et indirectement 1.070 autres producteurs membres de la FENAPROM bénéficient de ce complexe. La mise en place de ce complexe permet de créer 350 emplois directs et indirects.

Le projet de construction de ce complexe est évalué à 316 millions FCFA (276 millions FCFA financés par le PAsDER). Le terrain mis à disposition par la mairie de Natitingou est estimé à 20 millions FCFA.

La Fédération Nationale des Producteurs de Mangues (FENAPROM) a aussi contribué à hauteur de 20 millions FCFA. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence du représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce, des partenaires et des acteurs concernés.

A.A.A

14 août 2025 par ,