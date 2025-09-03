samedi, 6 septembre 2025 -

539 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Élection présidentielle 2026

« Il sera difficile à l’opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat » (W. Houngbédji)




Depuis l’annonce de la candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026, le candidat reçoit de part et d’autres des soutiens. Ce mercredi 3 septembre 2025, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois, a salué l’élan national autour du candidat, évoquant un large soutien, y compris au sein de l’opposition. Pour lui, cette dynamique pourrait ouvrir la voie à une union inédite, dépassant les clivages partisans, et offrir au Bénin une nouvelle occasion "d’étonner le monde".

Les propos de Wilfried Houngbédji interrogé sur une probable rencontre du président Patrice Talon avec l’ancien chef de l’Etat Thomas Boni Yayi au sujet de la candidature de Romuald Wadagni.

"Je voudrais constater avec vous que Monsieur Romuald Wadagni depuis sa désignation dès le lendemain est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d’une large opinion nationale y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n’applaudissent pas les actions du gouvernement.

J’ai noté des personnalités éminentes comme le président Nicéphore Soglo, le président Batoko qui ont adoubé cette candidature ainsi que le patriarche Urbain Da Silva.

J’ai noté également des voix traditionnellement hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux parce que appartenant à l’opposition qui ont dit leur adhésion à cette candidature et leur disponibilité à travailler demain avec les équipes autour afin de faire gagner non seulement le candidat mais surtout le Bénin. Nous ne sommes pas de ceux qui diraient que en face il n’y a rien. Je pense et c’est l’opinion du gouvernement, qu’il y a probablement de bons profils dans l’opposition mais, nous avons également la certitude qu’il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat et donc relativement à cela si l’opposition demeure dans son ensemble ; d’ailleurs, vous avez également enregistré l’adhésion et le soutien franc du député notre grand frère Léon Basile Ahossi aussi membre éminent du parti "Les Démocrates". Si demain à sa suite, d’autres acteurs de l’opposition, le président Boni Yayi lui-même parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle décide de rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble et mieux qu’une promesse ce sera désormais davantage de certitude de victoire mais surtout d’amplification des résultats de la gouvernance parce que quand nous réussirons à faire l’économie des querelles politiciennes qui parfois n’ont pour autre objectif que de retarder la mise en oeuvre de l’action, si nous réussissons à faire ça, à faire l’économie de ces querelles et que toutes les forces politiques du moment quelle que soit leur obédience disent ah non franchement les forces qui soutiennent le pouvoir, le président Talon, ils ont réussi à trouver un candidat multi compatible qui fédère les aspirations de tous les camps, nous nous mettrons ensemble pour le faire élire, je pense que le Bénin donnerait encore une très belle leçon au monde entier et comme aurait dit le président Zinsou, nous étonnerons le monde. Donc, cela n’est pas exclu, nous n’y travaillons pas particulièrement mais si demain ça advient, je pense que tout le pays en serait ravi."

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
Lire la suite

La jeunesse de Zakpota se mobilise derrière Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Za-Kpota accueille dimanche 14 septembre 2025, un (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite

Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle recrute des délégués électoraux


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle annonce le recrutement de délégués pour (…)
Lire la suite

Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour (…)
Lire la suite

Le patron de la BAD reçoit le président de la Commission de l’UEMOA


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les ministres du gouvernement de Patrice Talon sont de retour à leur (…)
Lire la suite

La jeunesse UP-R Tchaourou affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 (…)
Lire la suite

« La désignation de R. Wadagni est une chance pour assurer la (…)


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se (…)
Lire la suite

Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni accueilli au siège de l’UP-R


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires