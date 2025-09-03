Depuis l’annonce de la candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026, le candidat reçoit de part et d’autres des soutiens. Ce mercredi 3 septembre 2025, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois, a salué l’élan national autour du candidat, évoquant un large soutien, y compris au sein de l’opposition. Pour lui, cette dynamique pourrait ouvrir la voie à une union inédite, dépassant les clivages partisans, et offrir au Bénin une nouvelle occasion "d’étonner le monde".

Les propos de Wilfried Houngbédji interrogé sur une probable rencontre du président Patrice Talon avec l’ancien chef de l’Etat Thomas Boni Yayi au sujet de la candidature de Romuald Wadagni.

"Je voudrais constater avec vous que Monsieur Romuald Wadagni depuis sa désignation dès le lendemain est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d’une large opinion nationale y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n’applaudissent pas les actions du gouvernement.

J’ai noté des personnalités éminentes comme le président Nicéphore Soglo, le président Batoko qui ont adoubé cette candidature ainsi que le patriarche Urbain Da Silva.

J’ai noté également des voix traditionnellement hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux parce que appartenant à l’opposition qui ont dit leur adhésion à cette candidature et leur disponibilité à travailler demain avec les équipes autour afin de faire gagner non seulement le candidat mais surtout le Bénin. Nous ne sommes pas de ceux qui diraient que en face il n’y a rien. Je pense et c’est l’opinion du gouvernement, qu’il y a probablement de bons profils dans l’opposition mais, nous avons également la certitude qu’il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat et donc relativement à cela si l’opposition demeure dans son ensemble ; d’ailleurs, vous avez également enregistré l’adhésion et le soutien franc du député notre grand frère Léon Basile Ahossi aussi membre éminent du parti "Les Démocrates". Si demain à sa suite, d’autres acteurs de l’opposition, le président Boni Yayi lui-même parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle décide de rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble et mieux qu’une promesse ce sera désormais davantage de certitude de victoire mais surtout d’amplification des résultats de la gouvernance parce que quand nous réussirons à faire l’économie des querelles politiciennes qui parfois n’ont pour autre objectif que de retarder la mise en oeuvre de l’action, si nous réussissons à faire ça, à faire l’économie de ces querelles et que toutes les forces politiques du moment quelle que soit leur obédience disent ah non franchement les forces qui soutiennent le pouvoir, le président Talon, ils ont réussi à trouver un candidat multi compatible qui fédère les aspirations de tous les camps, nous nous mettrons ensemble pour le faire élire, je pense que le Bénin donnerait encore une très belle leçon au monde entier et comme aurait dit le président Zinsou, nous étonnerons le monde. Donc, cela n’est pas exclu, nous n’y travaillons pas particulièrement mais si demain ça advient, je pense que tout le pays en serait ravi."

