Il se fait plumer à la recherche d’initiation à la franc-maçonnerie

Opérateur économique en difficulté dans ses affaires, l’homme était à la recherche d’initiation dans une loge maçonnique. Mais, c’est sur un présumé cybercriminel qu’il va tomber sur internet. Jeudi 5 juin 2025, l’opérateur économique a raconté sa mésaventure au juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Il voulait s’initier à la franc-maçonnerie, mais c’est sur un présumé gayman qui va lui soutirer de l’argent. Jeudi 5 juin, un opérateur économique a été entendu dans le cadre d’un procès ouvert contre un présumé cybercriminel arrêté pour escroquerie via internet. L’opérateur économique aujourd’hui en fauteuil roulant a déclaré qu’il était en difficulté dans ses affaires. Pour s’en sortir, l’homme a déclaré qu’il a pensé intégrer la franc-maçonnerie. C’est ainsi qu’il a demandé à son fils de lui faire des recherches sur internet sur comment adhérer à cette secte.

Dans leurs recherches, ils vont tomber sur le prévenu qui s’est fait passer pour un grand maître de loges. Selon le témoignage de la victime, ce dernier va lui proposer de se faire initier à la grande loge de la franc-maçonnerie de Paris. Pour cela, le présumé gayman lui parle des frais d’adhésion, de costumes d’initiation et de billets d’avion. La victime confie à la Cour que le prévenu va lui donner rendez-vous à 23 heures à DHL pour recevoir ses costumes d’initiation et son billet d’avion pour la Grande loge de Paris. Il va payer 795 000 FCFA au cybercriminel avant de se rendre compte qu’il a été floué, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Convoqué à la barre, le présumé gayman ne reconnaît pas les faits. Face à son refus de reconnaître les faits, le juge lui rappelle que les numéros qui ont reçus l’argent issue de cette escroquerie sont enregistrés au nom de sa défunte mère.

Peine de prison requise

Dans ses réquisitions, le ministère public représenté par le deuxième substitut du procureur spécial près la CRIET a souligné que les faits sont constitués. Il a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la prévention des faits d’escroquerie via internet. Le ministère public a requis cinq ans de prison dont trois fermes et deux millions FCFA d’amendes contre le prévenu.

Le magistrat a également demandé à la Cour de faire droit à la demande de la victime et de condamner le présumé gayman à lui payer 795 000 FCFA.

Il n’y a pas de plaidoiries d’avocat en faveur du prévenu. Ce dernier n’a pas constitué d’avocat pour assurer sa défense devant la chambre correctionnelle de la CRIET. Le verdict de son procès est renvoyé au jeudi 24 juillet 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

