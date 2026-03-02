Il risque cinq ans de prison pour outrage public à la pudeur via Internet

Au Bénin, le Tiktokeur Valère Noukonmè arrêté pour avoir publié en direct sur TikTok des actes sexuels risque désormais cinq ans de prison ferme pour outrage public à la pudeur et escroquerie via internet. C’est la réquisition du ministère public à la CRIET après la découverte de présumées données à caractère cybercriminel dans le téléphone du prévenu.

De présumées données à caractère cybercriminel retrouvées dans le téléphone d’un tiktokeur après son arrestation pour avoir diffusé en direct sur TikTok des actes sexuels. C’est l’histoire du tiktokeur Valère Noukonmè qui a été interpellé en octobre 2025 par les agents du Centre national d’investigations numériques (CNIN). Cette arrestation est liée à la publication en direct sur Tiktok de vidéos à caractère sexuel, avait indiqué le CNIN dans un communiqué. Au cours de sa garde à vue, l’analyse de son téléphone portable va permettre aux enquêteurs de la police de découvrir de présumées données à caractère cybercriminel.

Présenté au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le tiktokeur est placé en détention préventive. Il est ensuite poursuivi pour deux chefs d’accusation. Il s’agit des charges « d’outrage public à la pudeur et d’escroquerie via internet ». Jeudi 12 février 2026, son procès s’est poursuivi devant la chambre correctionnelle de la CRIET. À la barre, le prévenu ne reconnaît pas les faits. Il a essayé de se dédouaner sans succès.

Cinq ans de prison ferme requis par le parquet spécial

Dans ses réquisitions, le ministère public représenté par la cinquième substitut du procureur spécial près la CRIET a souligné que le tiktokeur Valère Noukonmè s’adonnait aux actes d’escroquerie en ligne et faisaut notamment dans l’escroquerie de plan love et plan cul. Le parquet spécial de la CRIET a souligné que le live tiktok confirme les données cybercriminelles à caractère érotique retrouvées dans son téléphone.

Pour ces faits, le ministère public a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de prévention des faits d’escroquerie via internet et d’atteinte à la pudeur. Il a requis cinq (5) ans de prison ferme et une amende d’un million FCFA contre le tiktokeur. La confiscation de son téléphone mis sous scellé a été également sollicitée par le parquet. Le délibéré de son procès est fixé au jeudi 2 avril 2026, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

