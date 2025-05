Il règle pas ses frais d’hôtel et se retrouve en prison pour cybercriminalité

Poursuivi par un hôtel de la ville de Godomey pour ne pas avoir payé des frais de chambre louée, un jeune homme de 26 ans s’est retrouvé en prison pour cybercriminalité. Pendant sa garde à vue, la police républicaine va découvrir qu’il est en réalité un présumé gayman. Le prévenu a comparu mardi 13 mai 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il risque désormais trois (03) ans de prison ferme.

Une affaire de location d’une chambre d’hôtel qui finit en prison et poursuivi pour cybercriminalité. Mardi 13 mai 2025, la première audience dans le dossier du jeune homme présumé cybercriminel s’est ouverte devant la chambre correctionnelle de la CRIET. « Escroquerie via internet et filouterie », sont les deux chefs d’accusation retenus par le parquet spécial de la CRIET.

À l’ouverture de l’audience, la gérante de l’hôtel dans lequel le jeune homme a séjourné sans payer est présente pour apporter son témoignage. Selon la gérante, le jeune homme présumé gayman a passé un séjour du 9 au 17 avril 2025 dans une chambre de leur hôtel situé à Godomey. Elle a indiqué que la nuitée de la chambre d’hôtel est de 36 000 FCFA et que le prévenu n’a payé que pour trois jours. Mais, la gérante a déclaré à la Cour que face à l’impossibilité pour le jeune de payer sa facture, la police républicaine de Godomey a été saisie. Le jeune homme reste leur devoir 108 000 FCFA, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express

Des données cybercriminelles découvertes dans son téléphone

Convoqué à la barre, le prévenu a reconnu n’avoir payé que pour trois jours. Il a expliqué à la Cour qu’il n’avait pas volontairement voulu ce qui s’est passé dans cet hôtel. Le jeune explique qu’en réalité il avait gagné un gros coupon du jeu de paris sportifs 1xBet et qu’il attendait de retirer l’argent mais qu’au dernier moment l’administrateur du groupe telegram qui doit l’aider à empocher le coupon l’a retiré du groupe et a volé son coupon. Le jeune homme a déclaré que c’est après avoir gagné le coupon de 1xBet qu’il est allé louer la chambre d’hôtel et qu’une jeune fille d’origine nigériane devrait le rejoindre dans cet hôtel.

Suite à la plainte de la gérante de l’hôtel, le jeune homme a été interpellé par la police et placé en garde à vue. La fouille de son téléphone portable a permis à la police de découvrir que le présumé filou est également un gayman. Devant la juge, il reconnaît les faits de cybercriminalité. Mais, il a nuancé et a affirmé qu’il est encore à ses débuts et qu’il venait d’être initié à la cybercriminalité. Le jeune homme de 26 ans a reconnu être dans les dons fictifs sur internet.

Trois ans de prison ferme requis

Après les débats, le ministère public représenté par la quatrième substitut du procureur spécial de la CRIET a demandé à la Cour de retenir le jeune homme dans les liens des préventions des faits de filouterie et d’escroquerie via internet. Pour ces faits, le parquet spécial a requis trois (03) ans de prison ferme, deux millions FCFA d’amendes contre le jeune homme et la confiscation de ses objets mis sous scellés. Son avocat a plaidé la clémence de la CRIET. Le verdict du dossier est prévu pour le mardi 24 juin 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

