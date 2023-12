Le chef de l’Etat patrice TALON a réitéré samedi 23 décembre 2023, son attachement à la réforme du système partisan. Se prononçant sur la vague de suscitation de candidatures pour les élections présidentielles de 2026, il a souligné au cours d’un entretien sur la Télévision nationale, qu’il n’y aura pas de candidats au Bénin sans les partis politiques.

Depuis quelques mois, on assiste à une vague de suscitations de candidatures pour la présidentielle de 2026, notamment celle de Olivier BOKO, un ami et proche collaborateur du président de la République. Dans un entretien télévisé ce samedi 23 décembre 2023, Patrice TALON a estimé que c’est normal que certains se dépêchent pour exprimer leur ambition. Il a par la même occasion, fustigé le comportement d’acteur politique de haut niveau, membre de gouvernement, et acteur de la réforme du système partisan (son ex ministre des sports) qui s’était mêlé au jeu de suscitation de candidatures, foulant au pied la réforme du système partisan qui veut que ce soient les partis politiques qui produisent les candidats. « Ce sont les partis qui font la compétition, qui produisent les candidats, qui font la promotion des candidats et qui présentent les candidats, notamment aux élections communales, aux élections législatives, et que pour une élection majeure, il fallait que ce soient les partis qui soient à l’initiative, et adoubent les candidats pour qu’il y ait une cohérence entre la gouvernance au niveau central, au niveau législatif, et au niveau local », a rappelé le chef de l’Etat. A la date d’aujourd’hui, aucun parti politique ne s’est encore lancé dans le choix des candidats ; et les organes des partis n’ont pas encore ouvert la compétition en leur sein, a-t-il fait savoir désapprouvant le comportement de son ex ministre des sports. A l’en croire, quelqu’un qui a été au cœur de la réforme, ne saurait ignorer son parti politique, ignorer la réforme elle-même, ignorer cette bonne disposition et commencer à faire la promotion d’un candidat, « son candidat à lui », au mépris de tout ce qui est en train d’être construit « C’est bien pour ça que je l’ai rappelé à l’ordre », a confié le chef de l’Etat.

Pour lui, il est important de préserver les acquis qui sont en train de se renforcer. « Le moment n’est pas encore arrivé. Les partis n’ont pas encore ouvert la compétition, laissons leur le temps d’ouvrir la compétition et ceux qui sont candidats, vont faire au sein de leurs organes politiques », a-t-il exhorté soulignant qu’« il n’y aura pas de candidats au Bénin sans les partis politiques à l’avenir. « Ce sont eux qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages », a insisté patrice TALON formulant le vœu qu’il en soit ainsi, afin qu’il y ait de l’ordre, de la discipline, et que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice.

