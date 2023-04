« Il n’y a aucun doute pour réussir cette compétition au Bénin »

Le Président de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provinçal, Claude Azema, était en séance de travail ce dimanche 16 Avril 2023 avec la fédération béninoise. Ceci, dans le cadre de la 50e Edition du Championnat du Monde de Pétanque qui se déroulera du 08 au 17 Septembre 2023 au Bénin.

Séance de travail qui a nécessité un point de presse du patron de la pétanque mondiale dans la matinée de ce dimanche. Face aux hommes des médias, Claude Azema s’est d’abord prononcé sur le problème de la construction du boulodrome d’Avlékété qui devait abriter la compétition.

« Le problème du boulodrome. On avait lancé l’opération avec l’honorable Ibrahima Idrissou depuis 4ans. Les problèmes ont trainé. Le dossier, il est arrivé en retard. On a donc eu la possibilité de reporter le championnat. Mais finalement, boulodrome ou pas, le championnat du monde aura lieu à la date prévue », regrette le numéro un de la pétanque.

A quelques mois du coup d’envoi de la 50e Edition du championnat du monde de pétanque, Azema n’affiche aucune inquiétude concernant l’organisation de la compétition par le Bénin : « Je ne suis pas inquiet, on dit chez nous, "Le Diable est dans les détails". J’ai déjà discuté au Président au téléphone sur certains détails. On est déjà avancé. Mais ce qu’on veut, c’est rapporter aux gens des détails par exemple où est le site du congrès, comment se passe la restauration…des choses comme ça. C’est d’avoir de la certitude quand les autres fédérations vont nous poser des questions », a-t-il déclaré.

Accompagné de Carelle, le gestionnaire de l’informatique et de tout ce qui est compétition au sein de la Fédération internationale, Claude Azema n’a pas échappé à une question capitale des journalistes présents à ce point de presse. Celle de comprendre pourquoi avoir cru en le Bénin pour l’organisation d’une telle compétition.

« Il y a plusieurs choses. La première, c’est les contacts que j’aie eu avec les autorités administratives, politiques et sportives du pays qui sont vraiment engagées et qui ont l’envie de réussir cette compétition. Avec l’appui de la Confédération africaine et de la fédération béninoise, je pense qu’il y a aucun doute pour réussir, j’ai vu de grandes compétitions déjà organisées au Bénin. Le premier championnat africain avait eu lieu ici. J’ai beaucoup de confiance en la fédération béninoise pour réussir cette compétition. On sent le gouvernement qui s’engage à la réussite de la compétition ce qui est contraire par rapport à d’autres pays », a notifié Claude Azema.

A cette occasion, le président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), l’Honorable Idrissou Ibrahima, remerciant le chef de l’Etat et son gouvernement pour leur implication à réussir la compétition, a profité pour annoncer officiellement avec assurance de non report la date du déroulement du 50e Edition du championnat du monde de Pétanque : « ça va se dérouler au niveau de la place des Amazone du 08 au 17 Septembre 2023 », annonce-t-il.

Suite à ce point de presse, Claude Azema et Carelle ont visité le lieu choisi par le gouvernement pour accueillir cette 50e Edition.

J.S

