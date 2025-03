Il filme un juge en audience et risque 36 mois de prison

Mardi 25 février 2025, un jeune homme a comparu à Cotonou devant la CRIET après son arrestation pour avoir filmé le président du tribunal d’Abomey lors d’une audience. Des données à caractère cybercriminel ont été retrouvées dans le téléphone portable du jeune homme après son interpellation par la police républicaine. Il risque désormais gros.

D’une infraction à une autre. C’est l’histoire d’un jeune homme dont le procès s’est tenu mardi 25 février 2025 devant la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon les faits présentés par le parquet spécial lors de l’audience, le prévenu qui était venu assister à une audience au tribunal d’Abomey a été séduit par la manière dont le président du tribunal prenait l’audience. Le jeune qui ne savait pas qu’il est interdit au Bénin de filmer ou de prendre en photo les juges lors d’une audience devant les cours et les tribunaux s’est mis à filmer le président du tribunal.

Selon la quatrième substitut du procureur spécial, le prévenu a été mis aux arrêts pour avoir filmé le président du tribunal d’Abomey. Alors qu’il a été interpellé pour avoir filmé, une analyse de son téléphone a permis à la police républicaine de découvrir que le jeune homme se serait également adonné à l’escroquerie via internet. Présenté au parquet spécial de la CRIET, il sera placé sous mandat de dépôt. Le ministère public a souligné que le prévenu a déclaré qu’il utilisait le téléphone depuis plus d’un an et qu’il ne savait pas qu’il contiendrait des données à caractère cybercriminel.

Lors de l’audience, le ministère public a requis trente-six (36) mois de prison ferme et un million FCFA d’amendes contre le jeune homme. Le verdict de procès a été renvoyé au mois d’avril 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

