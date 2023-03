« Il faut trouver les moyens pour inciter au contrôle des naissances »

Invité sur la chaîne française LCI, dimanche 5 mars 2023, le président béninois Patrice Talon s’est prononcé sur plusieurs sujets dont la démographie galopante en Afrique.

Les pays africains sont confrontés à un « taux de croissance de la démographie (…) trop élevé », a reconnu le président béninois Patrice Talon, dimanche 5 mars 2023, dans un entretien sur la chaîne française LCI.

Face à une démographie en « décalage » avec la « capacité à investir dans les infrastructures d’éducation, de santé, la création d’emplois », le président béninois a estimé qu’il faut agir. « Il faut donc pratiquement contrôler ce taux de progression de la démographie. De toute éternité, on a essayé mais on peut très peu jouer sur les naissances. Beaucoup de pays y sont parvenus et il faut trouver les moyens d’inciter au contrôle des naissances et même trouver des moyens coercitifs pour que l’explosion observée ne s’éternise pas sinon, l’Afrique se portera très mal », a indiqué Patrice Talon.

