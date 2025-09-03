Les Guépards du Bénin enchainent les séances d’entrainement en Côte d’Ivoire pour la double confrontation avec le Zimbabwe et le Lesotho. Au terme d’une seconde séance d’entrainement ce mardi 2 septembre 2025, le gardien de but de l’équipe nationale, Saturnin Allagbé a rassuré de la détermination du groupe.

« On sent vraiment un groupe motivé qui est prêt à aborder les prochains matchs. Il nous reste quatre rencontres, et les deux qui arrivent sont capitaux puisqu’on les joue à domicile. Il faut absolument prendre les six points », c’est ce qu’a confié Saturnin Allagbé au terme d’une séance d’entrainement ce mardi 2 septembre. L’objectif de l’équipe nationale selon le gardien de but, n’a jamais changé. Il s’agit de participer à une phase finale de la Coupe du monde. « Nous allons tout donner pour ces deux prochains matchs. L’objectif reste le même : faire en sorte que le Bénin goûte à une phase finale de Coupe du Monde », confie-t-il.

Les deux rencontres contre le Zimbabwe et le Lesotho s’inscrivent dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Guépards vont affronter le Zimbabwe ce vendredi 5 septembre ; suivra le match de la 8e journée qui se jouera le mardi 9 septembre contre le Lesotho.

F. A. A.

