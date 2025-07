Il dote sa fiancée et se retrouve en prison pour escroquerie via Mobile Money

Un jeune qui voulait se marier s’est retrouvé en prison après s’être fait passer pour le comptable de son ex-tuteur. Le prévenu a réussi à recevoir par dépôt Mobile Money la somme d’un million trois-cents mille francs CFA grâce à son nom qui est similaire à celui du comptable de la victime. L’homme qui a comparu ce mardi 22 juillet 2025 devant la CRIET risque quatre ans de prison ferme et deux millions FCFA d’amendes.

Il voulait se marier et avait déjà doté sa future épouse mais le mariage n’aura pas lieu à cause d’une histoire d’escroquerie. C’est l’histoire d’un jeune homme, membre d’une église évangélique qui a été entendu par les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’escroquerie via internet.

Selon les faits présentés par le ministère public, le jeune homme s’est fait passer pour le comptable de la mère du plaignant. Grâce à ses noms qui seraient identiques à celui du comptable, il va réussir à se faire remettre par Momo la coquette somme d’un million trois-cents francs CFA avant de cesser de répondre aux appels et insistances de sa victime pour se faire retourner l’argent.

Malgré les démarches menées par la victime qui serait également sa tutrice, le jeune homme n’a jamais remboursé l’argent jusqu’à son interpellation par la police républicaine. Présenté au parquet spécial de la CRIET, il a été déposé en prison. À la barre, il reconnaît que l’argent a été dépensé et l’aurait même aidé à faire la dot de sa fiancée. Les faits se sont déroulés en mai 2025 à Cotonou. Le présumé escroc aurait doté sa fiancée le 31 mai 2025 avec les fonds issus de cette escroquerie avant que la victime ne porte plainte début juin. Mis aux arrêts, le mariage qui était prévu dans quelques jours après la dot n’aura finalement pas lieu.

Le ministère public a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la prévention des faits d’escroquerie via internet. Il a requis contre le jeune homme quatre (4) ans de prison ferme et deux (2) millions FCFA d’amendes. Le représentant du procureur spécial près la CRIET a également demandé de condamner le prévenu à rembourser la somme d’un million trois-cents mille francs CFA à sa victime. Le délibéré du dossier est prévu pour le mardi 18 novembre 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

