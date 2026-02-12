jeudi, 12 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Après sa démission du conseil communal d’Abomey-Calavi

Igor Alignon promu au parlement




Igor Alignon Boco, élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) aux élections communales du 11 janvier 2026, vient d’être nommé au cabinet du président de l’Assembléenationale. Cette nomination intervient
après sa démission lors de la première session ordinaire de l’année 2026 du conseil communal de Godomey.

Une première démission au sein du conseil communal d’Abomey-Calavi. Le chef d’arrondissement de Godomey, Igor Alognon, élu au terme des élections communales du 11 janvier 2026, ne siègera pas à la municipalité d’Abomey-Calavi. Il l’a annoncé lors des travaux de la première session ordinaire de l’année 2026, tenue à Godomey le lundi 9 février dernier.
Mais aux dernières nouvelles, le désormais ex CA de Godomey est promu au poste d’assistant du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou. Sa nomination selon des sources concordantes, a été prononcée ce mercredi 11 février 2026.
Désormais absent au conseil communal, il sera remplacé par son suppléant, Nathanaël Koty.

F. A. A.

12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




