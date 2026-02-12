Igor Alignon promu au parlement

Igor Alignon Boco, élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) aux élections communales du 11 janvier 2026, vient d’être nommé au cabinet du président de l’Assembléenationale. Cette nomination intervient

après sa démission lors de la première session ordinaire de l’année 2026 du conseil communal de Godomey.

Une première démission au sein du conseil communal d’Abomey-Calavi. Le chef d’arrondissement de Godomey, Igor Alognon, élu au terme des élections communales du 11 janvier 2026, ne siègera pas à la municipalité d’Abomey-Calavi. Il l’a annoncé lors des travaux de la première session ordinaire de l’année 2026, tenue à Godomey le lundi 9 février dernier.

Mais aux dernières nouvelles, le désormais ex CA de Godomey est promu au poste d’assistant du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou. Sa nomination selon des sources concordantes, a été prononcée ce mercredi 11 février 2026.

Désormais absent au conseil communal, il sera remplacé par son suppléant, Nathanaël Koty.

F. A. A.

12 février 2026