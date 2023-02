Identités et chefs d’inculpation des personnes arrêtées

L’identité de chacun des trois autres responsables de la compagnie Babaob Express déposés en prison en plus du Directeur Général Paguiel Houemavo dans l’accident mortel de Dassa-Zoumè est connue. Les infractions pour lesquelles les quatre prévenus sont poursuivis sont connues.

« Homicide involontaire, Blessures involontaires, Faux certificat et Usage de faux certificat ». Ce sont les infractions pour lesquelles sont poursuivies le Directeur Général de la compagnie Babaob Express, Paguiel Houemavo et trois de ses collaborateurs après l’accident survenu dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè.

Les faits incriminés sont punis, selon les articles 528, 529 et 319 alinéa 1 du code pénal en vigueur en République du Bénin.

Les trois autres prévenus sont les sieurs Chabi François Oloukou, Camille Alagbe et Kenneth Deguenon, selon Peace Fm.

Interpellés mardi 31 janvier et déposés à la prison civile de Savalou, mardi 7 février 2023, après une semaine de garde-à-vue au commissariat de Dassa, les quatre prévenus seront jugés dans les prochains jours.

L’accident survenu, dimanche 29 janvier 2023, suite à la collision entre un bus de la compagnie Baobab Express et un camion transportant un groupe électrogène a fait une vingtaine de morts dont 19 calcinés et des blessés graves. Le bilan s’est alourdi suite à incendie qui s’est déclenché après le choc violent entre les deux véhicules.

M. M.

8 février 2023 par ,