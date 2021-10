Identités des 14 personnes déposées en prison

Les identités des quatorze (14) personnes en détention provisoire à la prison civile d’Akpro-Missérété dans l’affaire de 2,5 tonnes de cocaïne au Bénin sont connues.

Une quinzaine de personnes ont été arrêtées et déposées à la prison civile d’Akpro-Missérété suite à la découverte de 2,5 tonnes de cocaïne dans un magasin à Ekpé PK10 dans la commune de Sèmè-Kpodji. Ledit magasin appartenant au Libanais EL Dorr Zafer, a été loué par le ressortissant ivoirien Kipre Kouadio. Les 14 personnes interpellées sont de différentes nationalités. Elles sont poursuivies pour « trafic de drogue international à haut risque, blanchiment et tentative de corruption ». Selon ‘’Le Potentiel’’, le plus jeune des accusés a 24 ans et le plus âgé 59 ans.

Identités, nationalités et âges des accusés

1- Wiener Arthur Martin Libanais 28 ans

2- Zakari Amidou Béninois 49 ans

3- Adjaho Christian Béninois 29ans

4- Toniunkouin Yves Béninois 24 ans

5- Akpagnonnide Yaovi Casimir Béninois 45 ans

6- Akpenounkon Ulrich Béninois 38 ans

7- Tchani Moukaila Béninois 49 ans

8- Delgado Elvis Daniel Ivoirien 33 ans

9- Monlade Rodrigue Béninois 28 ans

10- Arouna Madjidou Béninois 31 ans

11- Babalo Bléza Nigérian 33 ans

12- Seidou Gafar Béninois 43 ans

13- El Dorr Zafer Libanais 59 ans

14- Monlade Yabor Béninois 37 ans

