Obsèques

Ibrahim Chabi Mama, l’ex adjoint au maire de Parakou inhumé ce jeudi




Ibrahim Chabi Mama, ancien Premier adjoint au maire de Parakou et ex-président des Buffles du Borgou, a été inhumé, ce jeudi 02 octobre 2025, au cimetière musulman de Parakou.

Décédé le mercredi 1ᵉʳ octobre, Ibrahim Chabi Mama, ancien Premier adjoint au maire de Parakou et ex-président des Buffles du Borgou a reçu ses derniers hommages ce jeudi 02 octobre 2025.

La cérémonie funèbre s’est tenue au domicile familial du quartier Gah. Parents, amis, responsables politiques, figures religieuses et représentants du club des Buffles étaient présents.

Le corps du défunt a été exposé selon les rites musulmans. Une prière a été dirigée par l’imam de la mosquée centrale, entouré de plusieurs dignitaires religieux.

L’illustre disparu a été ensuite inhumé au cimetière musulman de Parakou.

M. M.

