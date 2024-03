ISOCEL renforce ses mesures pour améliorer la qualité et la stabilité du réseau

Suite aux incidents techniques récents ayant conduit à la perturbation de la connexion Internet, ISOCEL a mis en place des mesures de secours afin d’assurer la continuité du service auprès de ses abonnés. A travers un communiqué en date du 19 mars 2024, ISOCEL rassure ses abonnés.

ISCOCEL a renforcé ses mesures de secours pour améliorer la qualité et la stabilité du réseau après les récents incidents techniques. Des pannes de câbles sous-marins ont affecté depuis le 14 mars 2024, les pays de la côte sud de l’Afrique de l’Ouest suite à une interruption de trafic sur les câbles ACE, SAT-3/WASC, MainOne et WACS. Selon la direction générale de ISOCEL SA, « la cause de cette panne est un événement sismique sous-marin catastrophique qui s’est produit au large du canyon d’Abidjan, en aval d’une faille de 3 000 pieds de profondeur, communément appelée le ‘’Trou sans fond’’ ». Grâce à son expertise et à des collaborations nationales et internationales, ISOCEL a mis en place dès le samedi 16 mars, des mesures de secours. Elles ont été renforcées ce lundi 18 mars.

A en croire, la direction, « vue l’ampleur des dégâts, il pourrait s’écouler entre quelques semaines et jusqu’à un mois pour mobiliser un navire câblier, transiter jusqu’en Côte d’Ivoire, localiser précisément la panne et procéder à sa réparation ».

« Nous comprenons que cet incident indépendant de notre volonté a pu vous causer des désagréments. Néanmoins, nous vous assurons que notre Centrale des Opérations ainsi que notre équipe technique veillent activement au maintien du service pendant toute la durée des travaux de remise en fonction des liaisons internationales défaillantes », rassure la direction générale d’ISOCEL SA. Notre équipe du Support Client, informe ISOCEL, est également à votre écoute au besoin, au 7227 (appel gratuit), ou par email à l’adresse support@isoceltelecom.com.

19 mars 2024 par