ISOCEL lance une offre 10 Mégas à 15 000 FCFA pour ses 15 ans

15 ans déjà que l’opérateur privé ISOCEL fournit la connexion internet à très haut débit en volume illimité et à moindre à coût au Bénin. Dans le cadre de la célébration des ‘’Noces de Crystal’’, ISOCEL offre internet par fibre optique à coûts réduits. Les offres ‘’surprises’’ ont été annoncées lors d’une conférence de presse organisée, mercredi 29 mars 2023, à Cotonou en présence des abonnés, personnel actuel et au départ de l’aventure ainsi que des partenaires d’ISOCEL.

2008-2023. Cela fait 15 ans que ISOCEL TELECOM fournit la connexion internet à très haut débit en volume illimité et à moindre à coût aux particuliers, Petites et moyennes entreprises, grandes entreprises et institutions locales ou internationales. L’opérateur privé annonce le lancement des offres de connexion internet par fibre optique illimitée avec des coûts à la baisse pour célébrer l’événement et dire ‘’Merci’’.

« Nous sommes conscients des défis que représente l’accès à internet à très haut débit à toutes les classes de la population. Et aujourd’hui, à l’occasion de nos 15 ans, ISOCEL a décidé de faire une surprise à ses abonnés en particulier et à tous les Béninois. Ce sera une première ! Nous avons décidé de baisser le coût des frais mensuels de 25.000 à 15.000 FCFA », a indiqué Robert AOUAD, Directeur général d’ISOCEL TELECOM, mercredi 29 mars, lors de la conférence de presse donnée dans le cadre de la célébration des 15 années d’activités d’ISOCEL TELECOM. Une offre que l’assistance a saluée à travers des applaudissements nourris.

« Les coûts d’installation ont été drastiquement réduits pour faciliter l’accès à la fibre optique à tous les Béninois », a précisé Fabrice Houessou, Directeur Administratif d’ISOCEL.

ISOCEL récompense également la fidélité de ses abonnés en augmentant le débit qui passe de 20 Mbps à 30 Mbps sans changement de tarif.

Un débit de 10 Mbps à 15 000 F TTC par mois, avec un coût d’installation à 15 000 F est offert à tout client résidentiel ou PME.

Le débit souscrit par le client est le même (aucune baisse, aucune lenteur) du 1er au dernier jour du mois, selon les explications de Marlyse Bada, Directrice Communication et Marketing d’ISOCEL. La possibilité est donnée aux PME de choisir sans contrainte parmi toutes les offres. En plus de la connectivité, d’autres services à Valeur ajoutée sont offerts aux utilisateurs.

« La nouvelle offre (…) permettra un plus large accès à un plus large public » à internet illimité par fibre optique et à haut débit, selon Yolande Fleury, Directrice communication d’ISOCEL.

Moments forts…

« ISOCEL était là avant, et 15 ans après elle est toujours là pour vous. Elle était là à vos débuts. Elle était là dans les moments de joie familiale et elle est là dans vos succès professionnels. ISOCEL a 15 ans, elle est toujours là pour vous les jeunes, les familles, pour les entreprises, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui utilisent internet aujourd’hui sans distinction. (…) Nous savons nous réinventer pour vous offrir les services, les meilleurs de l’internet illimité », a précisé la Directrice communication.

ISOCEL a démarré ses activités en 2008 avec une vision essentielle : l’internet pour tous.

En 2018, l’opérateur privé a déployé un réseau indépendant en réponse à la demande de plus en plus croissante des utilisateurs.

En 2022, grâce à un investissement de près de 5 milliards FCFA, ISOCEL a densifié le premier réseau indépendant en fibre optique qu’elle a déployé et est passé à près de 500 km en fibre optique installée dans les 13 arrondissements de la commune de Cotonou.

Un maillage en fibre optique des autres communes du Grand Nokoué (Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Ouidah et Porto-Novo) est prévu dans la phase 2 de la densification.

Pour leur accompagnement à ISOCEL durant son parcours, le Directeur général d’ISOCEL a remercié les clients les plus fidèles dont certains sont avec ISOCEL depuis 15 ans, l’ensemble des personnels actuels ainsi que ceux de départ, le gouvernement du Bénin et son chef, le Ministère du numérique et de la digitalisation, l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste et les Partenaires.

Marc MENSAH

30 mars 2023 par ,