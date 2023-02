ISOCEL démocratise l’accès internet au Bénin avec l’appui de BPI France

Suite à l’achèvement de la deuxième phase de son réseau de fibre optique sur le Littoral, ISOCEL TELECOM a reçu, mercredi 08 janvier 2023 dans ses locaux, BPI France, le partenaire financier qui l’a accompagné dans son projet de maillage des treize arrondissements de la ville de Cotonou en fibre optique.

Une mission de la Banque Publique d’Investissement (BPI France), partenaire d’ISOCEL pour le financement de la fibre optique dans le grand Cotonou était en visite, mercredi 8 janvier 2023, dans les locaux d’ISOCEL TELECOM à Cotonou.

La mission vient en appui aux « priorités de l’Etat béninois et des entreprises du secteur privé » dont ISOCEL TELECOM, un fournisseur d’accès internet qui « contribue énormément au développement des infrastructures », a fait savoir Floris Arnaud, Coordonnateur pour l’Afrique des Investissements publics de BPI France (Banque Publique d’Investissement française).

ISOCEL TELECOM est « une très belle entreprise qui se développe rapidement, qui a choisi de déployer tout un réseau de fibre optique. Donc, c’est cet effort-là que nous avons accompagné, que nous avons financé depuis maintenant quelques années », a ajouté Floris Arnaud.

Pour Robert Aouad, Directeur Général de ISOCEL TELECOM, le financement de la BPI France a permis le maillage des treize arrondissements de la ville de Cotonou en fibre optique. « Actuellement nous sommes en train d’envisager une nouvelle phase afin de couvrir le Grand Cotonou, les périphéries comme Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo. Nous avons voulu démocratiser l’accès internet en faisant une politique tarifaire qui puisse être abordable à la grande majorité des consommateurs, avec une qualité de service et des débits importants », a expliqué le DG d’ISOCEL TELECOM.

Et pour la mise en œuvre des autres phases, l’accompagnement de BPI France semble en bonne voie puisque « les perspectives sont bonnes », à en croire le Coordonnateur pour l’Afrique des Investissements publics de BPI France.

Le partenariat entre BPI France et ISOCEL TELECOM porte sur un montant de 6 millions d’euros.

Quid de la fibre optique ?

La fibre optique est une technologie qui offre la meilleure vitesse de transmission de données. Les informations envoyées à travers le câble transitent à la vitesse de la lumière. Ce qui permet d’avoir des débits élevés et des vitesses de navigation exceptionnelles.

Avec la fibre Isocel, l’intégrité et la sécurité des données sont garanties. Elle permet la continuité de la connexion même en cas de coupure d’électricité ; une réactivité de l’équipe SAV ISOCEL et un volume illimité pour tout le mois pour tous les forfaits souscrits. Tout ceci grâce à l’infrastructure mise en place. « Nous avons notre propre réseau, ce sont nos propres infrastructures, nous avons l’autorisation de l’Arcep qui nous a permis de déployer notre réseau de distribution. Donc, on distribue dans les foyers, les entreprises avec notre propre infrastructure. Nous sommes indépendants », rassure Robert Aouad, Directeur Général de ISOCEL TELECOM.

Marc MENSAH

9 février 2023 par