IL EST SERIEUX ?

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’à un moment où il y avait d’importants travaux de reconstruction de sa maison familiale qu’il a contribué à fortement dégrader, il était en plein aguidi de boycott.

Revenu aujourd’hui s’installer confortablement avec femmes et enfants dans des pièces de la maison, il se lève un beau matin , se met à héler tous les voisins pour leur demander de venir intervenir, car lui n’aime pas la nouvelle architecture de la maison, ni la décoration car il n’y a pas assez de ses photo au salon , qu’il faut une porte supplémentaire de la cuisine donnant sur sa chambre et les chiottes à gauche il les voudrait plutôt à droite, et les fleurs sur la cour ne lui plaisent pas trop non plus, etc. .

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces, hilares, qui pensez un seul instant que je parle là de mon cousin YAYI Le Démocrate, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

