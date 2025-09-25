IFMBTP/CONIDA ВТР DCE offre l’opportunité à six étudiants béninois

Six étudiants béninois bénéficiaires d’une bourse de formation aux métiers du BTP ont atterri au Maroc, ce jeudi 25 septembre 2025, dans le cadre d’un accord de partenariat intervenu le 09 mai 2025 entre l’Association professionnelle dénommée Coordination Nationale de l’Interprofession des acteurs du secteur BTP pour le Développement des Compétences et de l’Émergence du secteur (CONIDA ВТР DCE) et l’Institut de Formation aux Métiers du Bâtiments et Travaux Publics (IFMBTP) de Fès (Maroc).

Les étudiants béninois (cinq filles et un garçon) ont été accueillis au Maroc, ce jeudi, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Ce programme de formation fait suite à un accord de partenariat intervenu le 09 mai 2025 entre CONIDA ВТР DCE et IFMBTP de Fès (Maroc).

Ces étudiants (SANNY Romanelle, KPATINDE Sènami, ADIKO D. Grâce, DAHOUENON Marianne, AGUESSY Hosana et COFFI K. Amen) ont été admis à l’Institut de Formation aux Métiers du BTP (IFMBTP) de Fès, où ils suivront un cursus spécialisé visant à leur donner des compétences techniques dans les métiers choisis et à favoriser leur insertion professionnelle à leur retour au Bénin.

CONIDA ВТР DCE et ENABEL Bénin prennent en charge les frais de voyage et forfait de subsistance des bénéficiaires.

‘’Leur séjour au Maroc s’inscrit dans une dynamique de coopération entre nos deux pays, et nous sommes convaincus que cette formation contribuera significativement au développement du secteur BTP au Bénin’’, a déclaré Badirou Kouféidji, président du CONIDA ВТР DCE.

C’est la première fois que cette association professionnelle décroche des bourses d’études pour de jeunes étudiants pour la formation de techniciens en BTP. Cette première promotion est baptisée “Zounon Désiré” du nom de feu l’ancien secrétaire général de l’association qui avait entamé ces négociations.

“Je suis très honorée d’avoir été choisie par mon pays pour participer à cette formation de l’IFMBTP. Je remercie l’université de nous accueillir, de nous offrir ces deux ans de formation qui nous aiderons pour le développement de notre pays surtout dans le domaine des BTP.”, a déclaré l’une des bénéficiaires SANNY Romanelle. Le même sentiment a été exprimé par son camarade. “Je suis aussi très honoré de faire partie de ce projet. C’est une vraie opportunité pour nous d’avoir cette formation et faire partie des meilleurs là-bas, revenir au pays et être capable de relever plusieurs défis ici au Bénin.”, a ajouté COFFI K. Amen.

Par rapport au grand nombre de filles sélectionnées parmi les bénéficiaires, la Cheffe Projet de promotion des filles et des femmes dans les métiers maritimes et portuaires du PAC a donné quelques explications. “On s’est rendu compte que dans l’économie bleue, c’est-à-dire sur toute la plateforme portuaire, les femmes sont presque inexistantes et très faiblement représentées dans les métiers essentiels qui sont souvent fait pas les hommes comme les métiers de BTP, de spécialité de digitalisation, de mécanique, d’électricité, les métiers qui rendent également service aux navires.”, a expliqué Katrayé Pauline épse Mèdagbé.

“Aujourd’hui, nous sommes vraiment très contents d’accompagner les pionniers. La première promotion qui a pu saisir l’opportunité de faire le voyage sur le Maroc. Nous souhaitons qu’ils reviennent bien formés, compétents et prêts à être employés par nos entreprises, pour impacter le développement de notre pays. “, a-t-elle indiqué.

Selon le Secrétaire général de CONIDA ВТР DCE, c’est la première fois qu’une organisation professionnelle des BTP mobilise des bourses de formation au profit des jeunes étudiants béninois. “Nous attendons beaucoup de ces jeunes-là, qu’ils nous reviennent avec une formation solide pour qu’on puisse les utiliser au sein de nos entreprises, au sein de nos Bureaux d’études ou comme dans d’autres administrations telles que le Port, la SIRAT, la SIMAU, etc.“, a-t-il souligné.

“C’est une fierté pour nous de participer à cette initiative. Et je remercie sincèrement le président qui a été celui que nous avons désigné au sein du Conida BTP-DCE pour conduire le processus. “, a conclu Bertin K. Assogba Nongnide.

