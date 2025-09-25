vendredi, 26 septembre 2025 -

1061 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Bourses de formation à l’étranger

IFMBTP/CONIDA ВТР DCE offre l’opportunité à six étudiants béninois

Une première venant d’une association professionnelle au Bénin




Six étudiants béninois bénéficiaires d’une bourse de formation aux métiers du BTP ont atterri au Maroc, ce jeudi 25 septembre 2025, dans le cadre d’un accord de partenariat intervenu le 09 mai 2025 entre l’Association professionnelle dénommée Coordination Nationale de l’Interprofession des acteurs du secteur BTP pour le Développement des Compétences et de l’Émergence du secteur (CONIDA ВТР DCE) et l’Institut de Formation aux Métiers du Bâtiments et Travaux Publics (IFMBTP) de Fès (Maroc).

Les étudiants béninois (cinq filles et un garçon) ont été accueillis au Maroc, ce jeudi, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP).
Ce programme de formation fait suite à un accord de partenariat intervenu le 09 mai 2025 entre CONIDA ВТР DCE et IFMBTP de Fès (Maroc).

Ces étudiants (SANNY Romanelle, KPATINDE Sènami, ADIKO D. Grâce, DAHOUENON Marianne, AGUESSY Hosana et COFFI K. Amen) ont été admis à l’Institut de Formation aux Métiers du BTP (IFMBTP) de Fès, où ils suivront un cursus spécialisé visant à leur donner des compétences techniques dans les métiers choisis et à favoriser leur insertion professionnelle à leur retour au Bénin.
CONIDA ВТР DCE et ENABEL Bénin prennent en charge les frais de voyage et forfait de subsistance des bénéficiaires.

‘’Leur séjour au Maroc s’inscrit dans une dynamique de coopération entre nos deux pays, et nous sommes convaincus que cette formation contribuera significativement au développement du secteur BTP au Bénin’’, a déclaré Badirou Kouféidji, président du CONIDA ВТР DCE.
C’est la première fois que cette association professionnelle décroche des bourses d’études pour de jeunes étudiants pour la formation de techniciens en BTP. Cette première promotion est baptisée “Zounon Désiré” du nom de feu l’ancien secrétaire général de l’association qui avait entamé ces négociations.

“Je suis très honorée d’avoir été choisie par mon pays pour participer à cette formation de l’IFMBTP. Je remercie l’université de nous accueillir, de nous offrir ces deux ans de formation qui nous aiderons pour le développement de notre pays surtout dans le domaine des BTP.”, a déclaré l’une des bénéficiaires SANNY Romanelle. Le même sentiment a été exprimé par son camarade. “Je suis aussi très honoré de faire partie de ce projet. C’est une vraie opportunité pour nous d’avoir cette formation et faire partie des meilleurs là-bas, revenir au pays et être capable de relever plusieurs défis ici au Bénin.”, a ajouté COFFI K. Amen.

Par rapport au grand nombre de filles sélectionnées parmi les bénéficiaires, la Cheffe Projet de promotion des filles et des femmes dans les métiers maritimes et portuaires du PAC a donné quelques explications. “On s’est rendu compte que dans l’économie bleue, c’est-à-dire sur toute la plateforme portuaire, les femmes sont presque inexistantes et très faiblement représentées dans les métiers essentiels qui sont souvent fait pas les hommes comme les métiers de BTP, de spécialité de digitalisation, de mécanique, d’électricité, les métiers qui rendent également service aux navires.”, a expliqué Katrayé Pauline épse Mèdagbé.

“Aujourd’hui, nous sommes vraiment très contents d’accompagner les pionniers. La première promotion qui a pu saisir l’opportunité de faire le voyage sur le Maroc. Nous souhaitons qu’ils reviennent bien formés, compétents et prêts à être employés par nos entreprises, pour impacter le développement de notre pays. “, a-t-elle indiqué.

Selon le Secrétaire général de CONIDA ВТР DCE, c’est la première fois qu’une organisation professionnelle des BTP mobilise des bourses de formation au profit des jeunes étudiants béninois. “Nous attendons beaucoup de ces jeunes-là, qu’ils nous reviennent avec une formation solide pour qu’on puisse les utiliser au sein de nos entreprises, au sein de nos Bureaux d’études ou comme dans d’autres administrations telles que le Port, la SIRAT, la SIMAU, etc.“, a-t-il souligné.

“C’est une fierté pour nous de participer à cette initiative. Et je remercie sincèrement le président qui a été celui que nous avons désigné au sein du Conida BTP-DCE pour conduire le processus. “, a conclu Bertin K. Assogba Nongnide. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou




250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Un vaste chantier de réhabilitation des universités publiques lancé


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné, ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Les étudiants sélectionnés pour l’INMES, IFSIO, ENEAM, ENSPD, ENSTIC, (…)


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination (…)
Lire la suite

Julien Gbessi élu président de la FNEB


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une élection organisée, lundi 15 septembre 2025, sur le (…)
Lire la suite

Le Lycée Pierre Manoël accrédité au programme ‘’Bourses de vie‘’


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Lycée international Pierre Manoël de Cotonou fait désormais partie (…)
Lire la suite

Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur (…)
Lire la suite

Dr Alphonse da Silva et l’Office du Bac primés


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Dr Alphonse da Silva et (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNA


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Liste des étudiants bénéficiaires de bourses partielles UAC


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UNSTIM


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses partiellement (…)
Lire la suite

Liste des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UP


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les nouveaux étudiants dont les noms suivent bénéficient de bourses (…)
Lire la suite

Liste des AME déployés dans l’Atlantique


12 septembre 2025 par Marc Mensah
2957 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été déployés au niveau (…)
Lire la suite

1551 AME déployés dans les établissements du Borgou


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Liste des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) déployés dans les (…)
Lire la suite

731 AME répartis dans les collèges du Couffo


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Voici la répartition des Aspirants au Métiers d’Enseignant (AME) dans (…)
Lire la suite

Le Bénin met le numérique au cœur de l’alphabétisation


8 septembre 2025 par Marc Mensah
À l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, (…)
Lire la suite

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral (…)


6 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le pari (…)
Lire la suite

Des dispositions prises pour une année scolaire apaisée


5 septembre 2025 par Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée, le porte-parole du gouvernement, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires