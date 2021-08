ICESCO félicite le monde islamique à l’occasion du nouvel an 1443 H

Rabat : 09/08/2021

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a le plaisir d’adresser à tous ses États membres, ainsi qu’à toutes les communautés musulmanes partout dans le monde, ses plus sincères félicitations à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année 1443 de l’Hégire, priant Dieu Tout-Puissant d’en faire une année de paix, de réalisation et de progrès et que les domaines d’action éducatif, scientifique et culturel connaissent davantage d’attention et de développement.

Dieu accorde la réussite.

10 août 2021