Hyacinthe Elégbédé prend les commandes de la mairie de Parakou

Le Secrétaire Exécutif de Parakou Hyacinthe Elégbédé a été installé dans ses fonctions ce mardi 26 avril 2022. La cérémonie a été présidée par le Préfet du Borgou Djibril Mama Cissé en présence du maire Inoussa Zimé Chabi, des cadres de la mairie et adjoints au maire.

La passation de charges entre le Maire de la ville de Parakou Inoussa Zimé Chab et le Secrétaire Exécutif Hyacinthe Elégbédé est désormais effective. Il s’est engagé à relever ensemble avec le personnel, les défis de la municipalité. Le préfet du Borgou Djibril Mama Cissé a remercié le Chef de l’État Patrice Talon pour la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Lors de la cérémonie, un hommage a été rendu au Secrétaire général Félix N’potcha.

« Vous avez bien rempli votre devoir et vous pouvez partir la tête bien haute », a déclaré le Préfet du Borgou Djibril Mama Cissé. Selon le maire Inoussa Zimé Chabi, le SG a été plus qu’un collaborateur. « Félix N’potcha a été un conseiller qui a mis toute sa connaissance et son savoir-faire à notre service. Merci monsieur Félix », a-t-il affirmé.

Pour le Secrétaire Général du syndicat de la mairie « son action restera longtemps gravée dans les mémoires ».

A.Ayosso

26 avril 2022 par