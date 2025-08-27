mercredi, 27 août 2025 -

500 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Crise au conseil communal

Huit élus communaux de Kandi destitués




Huit (08) élus communaux de Kandi ont été destitués, ce mercredi 27 août 2025, lors d’un vote de défiance. Tous avaient quitté les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pour rejoindre Les Démocrates, principal parti d’opposition.

En séance extraordinaire, mercredi 27 août 2025, les élus communaux ont déchu par vote à main levée huit (08) élus communaux. Le vote intervient après la démission des élus du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) qui ont rejoint Les Démocrates, tous des partis de l’opposition.

Parmi les élus déchus figurent le premier adjoint au maire, Séidou Abdouwahabou, ainsi que quatre chefs d’arrondissement : Imorou F. Moustapha (Kandi 3), Tamou Bagri Gounou Charles (Dowari), Salifou Raoufou (Angaradébou) et Kora Gounou Idrissou (Sam).

Trois présidents de commissions communales ont également été évincés : Adamou N’daye Ibrahim (Affaires Sociales, Sportives et Culturelles), Bogo Béré Thomas (Coopération et Relations institutionnelles) et Doti Sanda (Affaires Économiques et Financières).

Selon une source proche de FCBE, le parti a exigé ce vote pour sanctionner des « élus qui ont trahi leur engagement initial ».
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Deux plateformes pour consulter ou transférer son centre de vote


1er août 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) digitalise (…)
Lire la suite

Voici les exigences pour être candidat aux communales 2026


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dévoilé, le 18 (…)
Lire la suite

Pièces à fournir pour les législatives de 2026


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme pour les élections générales de 2026


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour constitutionnelle a publié lundi 14 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin


13 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la (…)
Lire la suite

Ce qui change avec le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée


9 juillet 2025 par Marc Mensah
Les députés béninois ont adopté, mardi 8 juillet 2025, une nouvelle (…)
Lire la suite

Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en (…)


3 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 02 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme des élections de 2026


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’année 2026 sera marquée au Bénin par l’organisation des élections (…)
Lire la suite

Paulin AKPONNA en phase d’être éjecté après sa sortie fracassante


26 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la matinée de ce jeudi 26 juin 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

Gratien AHOUANMENOU suspendu de l’UP-R pour “faute grave”


21 juin 2025 par Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a suspendu provisoirement (…)
Lire la suite

L’UP-R interpelle Ahouanmenou, l’ex SGA du PRD répond point par point


17 juin 2025 par Marc Mensah
Vives tensions autour de la fusion du parti Union Progressiste le (…)
Lire la suite

Une Banque de projets/programmes disponible bientôt


30 mai 2025 par Marc Mensah
Le Gouvernement du Bénin s’engage résolument à pérenniser les acquis en (…)
Lire la suite

9 nominations en Conseil des ministres


28 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, mercredi 28 mai 2025, des nominations ont été (…)
Lire la suite

Le Code électoral au cœur d’une séance initiée par le CCPAG


26 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, le Cadre (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires