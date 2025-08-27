Huit élus communaux de Kandi destitués

Huit (08) élus communaux de Kandi ont été destitués, ce mercredi 27 août 2025, lors d’un vote de défiance. Tous avaient quitté les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) pour rejoindre Les Démocrates, principal parti d’opposition.

En séance extraordinaire, mercredi 27 août 2025, les élus communaux ont déchu par vote à main levée huit (08) élus communaux. Le vote intervient après la démission des élus du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) qui ont rejoint Les Démocrates, tous des partis de l’opposition.

Parmi les élus déchus figurent le premier adjoint au maire, Séidou Abdouwahabou, ainsi que quatre chefs d’arrondissement : Imorou F. Moustapha (Kandi 3), Tamou Bagri Gounou Charles (Dowari), Salifou Raoufou (Angaradébou) et Kora Gounou Idrissou (Sam).

Trois présidents de commissions communales ont également été évincés : Adamou N’daye Ibrahim (Affaires Sociales, Sportives et Culturelles), Bogo Béré Thomas (Coopération et Relations institutionnelles) et Doti Sanda (Affaires Économiques et Financières).

Selon une source proche de FCBE, le parti a exigé ce vote pour sanctionner des « élus qui ont trahi leur engagement initial ».

M. M.

27 août 2025 par ,