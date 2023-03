Huguette Bokpè Gnacadja promue présidente de l’INF

En Conseil des ministres ce mercredi 15 mars 2023, l’avocate Huguette Bokpè Gnacadja a été promue présidente de l’Institut national de la Femme (INF).

Changement à la tête de l’Institut national de la Femme (INF). Me Huguette Bokpè Gnacadja a été nommée présidente de l’INF. L’ex-secrétaire exécutive de l’INF remplace Claudine Afiavi Prudencio nommée à ce poste le 1er septembre 2021.

Me Huguette Bokpè Gnacadja est Avocate au Barreau du Bénin depuis 32 ans, défenseure des droits des femmes et des enfants. Elle a été faite Chevalier de la Légion d’honneur de la France, mercredi 15 février 2023, pour ses actions en faveur des droits des femmes au Bénin et plus largement sur le continent africain et au-delà.

Le Conseil des ministres a également procédé à la nomination d’une nouvelle secrétaire exécutive de l’INF. Il s’agit de Mme Flore Dênami Djinou. L’Institut national de la femme a pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme aux plans politique, économique, social, juridique, culturel et aussi bien dans la sphère publique que privée. Il est aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme.

Organisme public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, l’INF est rattaché à la présidence de la République.

Akpédjé Ayosso

