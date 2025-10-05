dimanche, 5 octobre 2025 -

Football

Hugues Alain Adjovi intègre la Commission des arbitres de la FIFA




Le président de la Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF), Hugues Alain Adjovi, a été nommé membre de la Commission des arbitres de la FIFA.

Hugues Alain Adjovi fait un nouveau dans la sphère du football internationale. Actuellement président de la Commission des arbitres de la CAF, il intègre la Commission des arbitres de la FIFA.
Sa nomination, bien qu’étant une récompense personnelle, place une fois encore le Bénin, au-devant de la scène internationale.

Au poste de président de la Commission des arbitres de la CAF, M. Adjovi selon des sources proches de la Fédération béninoise de football (FBF), n’a cessé de travailler pour honorer son pays.

F. A. A.

