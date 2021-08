Hountondji et Tamégnon attendus à la Criet ce lundi

Le procès des opposants Alexandre Hountondji et Joseph Tamégnon s’ouvre ce lundi 09 août 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

En détention provisoire depuis avril 2021, l’ancien ministre Alexandre Hountondji et l’ex-directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (Sogema), Joseph Tamégnon sont attendus devant les juges de CRIET ce lundi. Arrêtés après les manifestations violentes enregistrées au Bénin en avril dernier, ils sont poursuivis pour des faits d’actes de terrorisme.

Les manifestations ont éclaté le 06 avril 2021. Des individus ont manifesté contre la prorogation (de 45 jours) du mandat du chef de l’Etat Patrice Talon. Ils ont saccagé des biens publics et privés à Bantè, Tchaourou et Savè. Les manifestants ont également procédé au barrage des routes inter États et blessés par balles 21 personnes des forces de défense et de sécurité. Les deux opposants sont responsables du Groupe national de contact de l’opposition.

