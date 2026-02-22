lundi, 23 février 2026 -

Sécurité alimentaire au Bénin

Hounkpè propose le retour des boutiques témoins de l’ONASA




Le candidat à la présidentielle, Paul Hounkpè, propose de relancer les boutiques témoins de l’ex Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA). Il inscrit cette mesure dans un programme à dominante sociale.

« La faim, la misère doivent être éradiquées. Actuellement, il est difficile, à des moments donnés, de trouver le minimum », a schématisé Paul Hounkpè, dimanche 22 février 2026, dans un entretien sur Tempo Tv Africa.

Pour éradiquer la misère, Paul Hounkpè propose de réactiver un mécanisme de régulation des prix bien connu des Béninois : les boutiques témoins de l’ex Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA). Historiquement, ces boutiques permettaient à l’État de vendre des denrées de première nécessité (riz, maïs) à des prix subventionnés lors des périodes de soudure, servant de réserves tampons contre l’inflation galopante. « Nous avions un système où nous étions amenés à constituer des réserves tampons... quelles que soient les insuffisances de ce système, il faut revenir là-dessus », a expliqué le candidat.

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 avril prochain, défend une approche d’État social. « Nous sommes d’une idéologie qui privilégie l’homme. Chaque citoyen doit retrouver le minimum de confort ».

Au-delà de l’alimentation, Paul Hounkpè évoque l’accès à l’eau potable. L’ancien ministre sous la présidence de Boni Yayi, reconnaît les limites passées mais insiste sur les efforts réalisés. « Un grand effort a été fait pour l’accès à l’eau potable. Mais il se pose aujourd’hui un problème de gestion des ouvrages ».

Dans son programme, le candidat mise sur l’agriculture modernisée et la transformation locale des produits.

« Il faut améliorer nos techniques agricoles et créer de véritables entrepreneurs agricoles. Nous ne voulons pas vendre nos produits à l’état brut ».

Le candidat de l’opposition modérée compte également sur la relance des activités portuaires, à condition d’apaiser les tensions diplomatiques avec les pays voisins.

M. M.

22 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




