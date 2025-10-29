Houngbédji apporte son soutien à la candidature de Wadagni

A travers une déclaration rendue publique, ce mardi 28 octobre 2025, le président de l’ex Parti du renouveau démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji a annoncé son soutien au ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, candidat des forces politiques de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le leader des Tchoco-Tchoco après avoir félicité Romuald Wadagni, a également annoncé son soutien actif pour la campagne électorale à venir.

La déclaration de Me Adrien Houngbédji

