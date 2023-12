Houndeté et les Démocrates font preuve de mauvaise foi

Les députés du parti "Les Démocrates" ont voté, ce vendredi 8 décembre 2023, contre le budget de l’Etat, gestion 2024. Ils rejettent ainsi l’ensemble des projets prévus par le gouvernement béninois pour le développement du pays.

Le parti "Les Démocrates" disent non à la poursuite du Programme d’Actions du gouvernement béninois. 82 députés ont voté pour l’adoption du Budget et 27 députés (Les Démocrates) ont rejeté la Loi des finances 2024. Ces mêmes députés démocrates ont pris part aux travaux en commission budgétaire et adopté tous les rapports d’étape y compris le rapport général. Une fois en plénière, ils ont tout simplement rejeté le même document. Par cet acte, ‘’Les Démocrates’’ font preuve de mauvaise foi. Ils n’adhèrent pas à la poursuite des programmes et projets inscrits au Programme d’action du gouvernement de Patrice Talon. Les Démocrates ont opté pour un non systématique.

La loi de finances 2024 s’équilibre en ressources et en charges à 3.199,274 milliards de francs CFA contre 3.033,337 milliards de francs CFA en 2023, soit un accroissement de 5,5%. Il est prévu un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% en 2023. Le Budget de l’Etat, gestion 2024, réaffirme l’engagement du gouvernement de « poursuivre la politique de redressement des comptes publics au service de l’équité, de la justice sociale et de l’investissement structurant ainsi que les efforts de résilience de l’économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques ».

