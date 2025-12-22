Hosée Houngnibo recouvre la liberté

Hosée Houngnibo, coordonnateur national du mouvement OB26, a été relaxé ce lundi par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), qui a estimé que les éléments de preuve étaient insuffisants.

L’activiste Hosée Houngnibo était poursuivi pour « dénonciation calomnieuse » contre le régisseur de la maison d’arrêt de Ouidah, où il avait été incarcéré à la suite d’une condamnation pour harcèlement à l’encontre du chef de l’État.

Lors de l’audience, Hosée Houngnibo avait nié toute intention de nuire, affirmant qu’il avait seulement partagé avec un ami des informations sur ses conditions de détention, sans lui demander de les rendre publiques. Son avocat avait réclamé une relaxe totale, soulignant l’absence de preuves permettant de retenir une culpabilité.

Le juge a écarté les réquisitions du ministère public, qui demandait 24 mois de prison, dont 12 mois fermes. Hosée Houngnibo, considéré comme un proche soutien d’Olivier Boko, ancien bras droit du président Patrice Talon, recouvre ainsi sa liberté.

