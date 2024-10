Le coordonnateur national des mouvements de soutien à l’homme d’affaires Olivier Boko, Hosée Houngnibo, demande la clémence de la Cour et du chef de l’Etat. C’est au cours de son procès, jeudi 24 octobre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Placé sous mandat de dépôt Hosée Houngnibo a comparu devant la CRIET ce jeudi. Le coordonnateur national des mouvements de soutien à l’homme d’affaires Olivier Boko s’est prononcé sur les faits d’incitation à la rébellion et de harcèlement par le biais d’un système électronique.

Sur les réseaux sociaux, le mis en cause a publié des messages. Il aurait injurié le Chef de l’Etat. Plusieurs de ses messages ont été lus par le juge lors du procès. « Ceux qui me connaissent savent que je n’ai peur de rien dans ma vie. Quand quelqu’un parle, on l’emprisonne. Aujourd’hui les Béninois ne sont plus libres, si tu parles on t’impressionne », avait écrit le mis en cause. Se prononçant sur ses messages publiés, Hosée Houngnibo a demandé pardon au chef de l’Etat, Patrice Talon et plaidé la clémence de la Cour. A l’en croire, il ne s’adressait pas au Chef de l’Etat. « Je suis ignorant. Je ne savais pas que j’enfreignais le code du numérique comme je n’ai injurié personne », a confié le jeune acteur politique rapporté par Libre express.

Sur demande du ministère public, le dossier a été renvoyé au 28 novembre 2024.

Interpelé le 7 octobre, Hosée Houngnibo a été déposé en prison le 14 octobre 2024. L’accusé est un jeune acteur politique, soutien de Olivier Boko, interpellé dans le dossier relatif à la tentative de coup d’Etat contre le régime du président Talon, lequel implique l’ex ministre des sports, Oswald Homéky.

Après l’arrestation de Boko, Hosée Houngnibo à travers une publication sur les réseaux sociaux a exprimé sa colère et annoncé son intention de rejoindre le camp des opposants au régime de la Rupture et du Nouveau Départ.

Il est inculpé pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique.

