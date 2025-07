Homme politique allemand organise un voyage naturiste et libertin

À Mannheim, en Allemagne, un conseiller municipal a invité les citoyens à un voyage naturiste et libertin au Cap d’Agde en France, où se trouve avec le Village naturiste le plus grand complexe naturiste du monde. Mais ce n’est pas tout. Il a annoncé ce voyage un peu spécial comme un voyage politique éducatif dans le bulletin municipal de la ville de Mannheim. Des médias à travers le monde ont parlé de cette histoire étrange allemande.

Julien Ferrat, conseiller municipal du parti politique local « Die Mannheimer », estime que le Village naturiste est un exemple parfait pour démontrer comment Agde, une ville de seulement 30 000 habitants, a pu devenir un leader mondial dans le tourisme de niche, concretement le tourisme naturiste et libertin. Christian Hötting, président de la section locale de la CDU et également conseiller municipal de Mannheim, a critiqué M. Ferrat, qualifiant l’appel de son collègue « cinglé ».

Pour qu’aucun participant ne soit mal préparé, un camp d’entraînement a été organisé sur la Friesenheimer Insel, une île basée à Mannheim. « Pour se préparer pour notre séjour au Cap d’Agde, on a pratiqué le naturisme et le libertinage à Mannheim », explique Julien Ferrat.

M. Ferrat ajoute : « Au Cap d’Agde, Sex on the Beach n’est pas uniquement un cocktail. Et quiconque qui a toujours voulu faire ses courses au supermarché nu, peut réaliser cela là-bas. »

Mais ce voyage éducatif contient également une dimension politique, dit Julien Ferrat : « Sans la mission interministérielle d’aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, aussi appelée mission Racine, le Village naturiste n’aurait jamais vu le jour. Au Cap d’Agde, nous aurons des conversations avec des représentants d’associations et des commerçants qui font du buisiness au Village naturiste, entre autres avec le propriétaire du club libertin BDSM Clair Obscur. »

M. Ferrat souligne : « Suite aux nombreux articles de presse à travers le monde sur tous les cinq continents, certains m’ont déja nommé ambassadeur inofficiel du Cap d’Agde. Malgré cela, le maire d’Agde, Sébastien Frey, ne veut actuellement pas parler à nous. S’il change d’opinion, notre groupe de 25 personnes serait ravi de le rencontrer. »

Julien Ferrat ajoute : « Si quelqu’un est au Cap d’Agde du 2 au 10 août et veut joindre notre groupe pour jeter un œil dans les coulisses du Village naturiste, il ou elle peut m’envoyer un email à julien.ferrat@mannheim.de »

