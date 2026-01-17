Hommage au Quartier-maître Jean-Baptiste Dotou

Un hommage a été rendu, ce samedi 17 janvier 2026, au quartier-maître de 1ère classe, Dotou Jean-Baptiste, décédé lors de la tentative du coup d’Etat déjouée du 7 décembre 2025. La cérémonie a eu lieu à la place d’armes de la Garde républicaine, au sein de la Présidence de la République en présence du Chef de l’Etat, Patrice Talon.

Quartier-maître de 1ère classe, Jean-Baptiste Dotou a été tué au domicile du Chef de l’Etat, lors de la tentative du coup d’Etat déjouée le 7 décembre 2025.

Âgé de 35 ans, ce soldat de la Garde républicaine est tombé dans l’exercice de sa mission régalienne. Avec un parcours marqué par 12 ans, 9 mois et 7 jours de service, le défunt a consacré une part importante de sa vie à la défense de la Nation. Son professionnalisme, sa discipline et son dévouement resteront gravés dans la mémoire de ses supérieurs et de ses collègues.

La cérémonie d’hommage tenue en présence du Chef suprême des armées vise à saluer la bravoure de ce soldat tombé au champ d’honneur et à exprimer la reconnaissance de la Nation béninoise pour son sacrifice. Autorités civiles et militaires, membres de la famille, compagnons d’armes et citoyens sont réunis pour témoigner leur respect et leur solidarité à l’endroit de sa mémoire. Jean-Baptiste Dotou laisse derrière lui une veuve et deux orphelins.

17 janvier 2026 par ,