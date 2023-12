Hommage à l’ex première dame du Bénin Rosine Soglo dans un livre

« Rosine Vieyra-Soglo : Mémoires d’une Amazone des Temps Modernes ». Ainsi s’intitule le livre publié aux Éditions Sépia. L’ouvrage autobiographique rend hommage à titre posthume à l’ex première dame de la République du Bénin, ancienne cheffe de parti politique et plusieurs fois députée à l’Assemblée nationale, madame Rosine Vieyra Soglo.

Le livre « Rosine Vieyra-Soglo : Mémoires d’une Amazone des Temps Modernes. Pour l’histoire des femmes et du Bénin » retrace le parcours de Rosine Vieyra Soglo, « femme noire née dans les années 30, qui devint avocate en France et aux États-Unis, et n’aura eu de cesse de défendre les droits des femmes et d’œuvrer pour son pays ».

Ces mémoires dont la préface est écrite par Ganiou Soglo, le fils de Rosine Vieyra Soglo présentent l’ex première dame du Bénin comme une « femme de conviction et d’audace » qui « suivit activement les batailles politiques ».

La version numérique de l’ouvrage a été publiée le lundi 11 décembre 2023 et est disponible via le lien https://www.editions-harmattan.fr/livre-memoires_d_une_amazone_des_temps_modernes_pour_l_histoire_des_femmes_et_du_benin_rosine_vieyra_soglo_ganiou_soglo-9791033406143-78795.html

Rosine Soglo, de son vrai nom Rose-Marie Honorine Vieyra, est née le 7 mars 1934 à Ouidah (Bénin). Elle fut députée à l’Assemblée nationale du Bénin de 1999 à 2019 et membre du Parlement Africain. C’est l’épouse de l’ex président du Bénin Nicéphore Dieudonné Soglo. Première femme cheffe de parti, elle préside la Renaissance du Bénin. Femme politique forte, Rosine Soglo fut célèbre pour ses prises de parole à l’Assemblée nationale. Elle est décédée le 25 juillet 2021 à l’âge de 87 ans dans sa résidence de Cotonou.

M. M.

14 décembre 2023 par ,