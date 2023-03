Hommages à Stan Tohon

STAN TOHON nous a quittés depuis un long moment. En mémoire de l’anniversaire de sa disparition ( le 26 février ) le journal 24 Heures au Bénin vous propose un titre qu’il avait enregistré avec les meilleurs du Bénin : La paix est un comportement. Réunir les meilleurs du Bénin sur une chanson...

Un titre rare, difficile à trouver sauf sur youtube avec une ancienne version sur un clip. Le son de cette version, au fur et à mesure du temps et à cause de nombreuses copies, s’est détérioré.

Alors, en fichier joint, une version de la Paix est un comportement remise à jour, côté niveau et couleur musicale.

Un EXCELLENT TITRE avec de belles interventions des meilleurs de cette époque et qui aujourd’hui le sont toujours. Pour faire honneur au roi du Tchink STAN.

