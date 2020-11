Homéky sur les chantiers des stades omnisports

Le ministre des sports, Oswald Homéky, a effectué vendredi 30 octobre dernier, une visite sur les chantiers de construction de stades omnisports dans le département du Couffo. Objectif, s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers sur les différents stades.

Oswald Homéky dans son périple s’est rendu respectivement à Aplahoué, Djakotomey puis à Dogbo. A chaque étape de sa tournée, le ministre s’est dit très satisfait du niveau d’avancement des travaux malgré les mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus.

Dans chacune de ces trois localités, la délégation conduite par le ministre des sports a constaté avec satisfaction que l’érection de la tribune évolue très bien, la belle pelouse verdoyante prête à être utilisée, une piste d’athlétisme terminée, la grille anti-hooligan et même la cabine média sont déjà prêtes.

Avant de repartir, Oswald Homéky a exprimé le vœu que les travaux se poursuivent sur les chantiers avec force et vigueur pour que les objectifs du début soient atteints. « Ces stades, lorsqu’ils seront terminés, permettront une meilleure pratique du sport et surtout d’animation de nos communes à travers les différentes activités sportives, culturelles et de vie associative », a confié le ministre.

Lancés le 02 juillet 2018, les travaux de construction de stades omnisports sont prévus pour être achevés d’ici novembre prochain. Cette première phase prend en compte 22 communes sur les 77 que compte le Bénin.

