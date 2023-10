Homéky quitte le gouvernement, Adambi assure son intérim

Oswald Homéky, ministre des sports n’est plus membre du gouvernement du chef de l’Etat Patrice Talon. Il a rendu sa démission au chef de l’Etat.

Démission d’un membre du gouvernement. Oswald Homéky, ministre des sports, n’est plus à son poste. Il a déposé sa démission. Les raisons l’ayant conduit à démissionner restent pour l’heure inconnues.

Oswald Homéky travaille aux côtés du chef de l’Etat depuis son arrivée au pouvoir en avril 2016. Outre le portefeuille des sports, il a occupé les postes de ministre de la culture et des arts, et de porte-parole du gouvernement.

Le ministre de l’énergie de l’eau et des mines S. Adambi assure son intérim.

F. A. A.

6 octobre 2023 par