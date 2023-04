Hervé Renard dévoile les dessous de la nomination de Wendie Renard

Dans la soirée de ce Lundi 03 Avril 2023, Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l’Equipe de France féminine a désigné Wendie Renard comme capitaine de son groupe.

Fraîchement nommé sélectionneur Hervé Renard a pris la décision de maintenir Wendie Renard comme capitaine de son équipe. Et selon ce qu’a confié l’ancien sélectionneur du Maroc, ce choix vient de tout son staff et de quelques cadres de l’équipe.

"J’ai convoqué trois joueuses après concertation avec le staff. À l’unanimité on a désigné Wendie Renard comme capitaine et Grace Geyoro et Eugénie Le Sommer comme vice-capitaines. Je suis ravi qu’elles aient accepté. Chacun doit tenir son rôle maintenant, c’est important pour le groupe. Je suis satisfait de cette petite réunion. On n’a plus qu’à aller de l’avant", a déclaré Hervé Renard.

Des propos relayés par RMC Sport.

J.S

4 avril 2023 par ,