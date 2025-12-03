Hervé Prudence Hessou élu président de l’UPMB

L’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a tenu, ce mercredi 3 décembre 2025, à la Bourse du Travail de Cotonou, son assemblée générale élective au cours de laquelle le journaliste Hervé Prudence Hessou a été porté à la tête de l’organisation. Connu pour son engagement au sein de l’Union en tant que vice-président du bureau sortant, il succède à Zakiath Latoundji, réélue pour un second mandat en 2022. Promoteur du journal Notre Époque et ancien coordonnateur adjoint de CAFE MEDIAS PLUS, Hervé Prudence Hessou prend ainsi les rênes de l’UPMB pour conduire les réformes et les projets à venir du secteur médiatique béninois. Voici les membres du nouveau Bureau.

