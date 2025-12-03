mercredi, 3 décembre 2025 -

Union des Professionnels des Médias du Bénin

Hervé Prudence Hessou élu président de l’UPMB

Les membres du nouveau Bureau




L’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a tenu, ce mercredi 3 décembre 2025, à la Bourse du Travail de Cotonou, son assemblée générale élective au cours de laquelle le journaliste Hervé Prudence Hessou a été porté à la tête de l’organisation. Connu pour son engagement au sein de l’Union en tant que vice-président du bureau sortant, il succède à Zakiath Latoundji, réélue pour un second mandat en 2022. Promoteur du journal Notre Époque et ancien coordonnateur adjoint de CAFE MEDIAS PLUS, Hervé Prudence Hessou prend ainsi les rênes de l’UPMB pour conduire les réformes et les projets à venir du secteur médiatique béninois. Voici les membres du nouveau Bureau.

3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le compte rendu du Conseil des ministres du 03 décembre 2025


3 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 03 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Une commission créée pour revisiter la toponymie et la mémoire nationale


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Une opération spéciale de recouvrement de factures impayées lancée


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) informe les abonnés au (…)
Lire la suite

"L’amazone en cheffe" Keith Sonon en route pour le record Guinness


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe béninoise Keith Sonon a démarré, lundi 1er décembre 2025, (…)
Lire la suite

Liste du parti ‘’Les Démocrates’’ pour les législatives


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a dévoilé officiellement la liste de ses (…)
Lire la suite

Le 54ᵉ anniversaire de l’Union des Emirats arabes unis célébré avec (…)


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a organisé, mercredi 28 (…)
Lire la suite

Des vols Paris-Cotonou- Paris à 500€ du 21 décembre au 11 janvier 2026


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des vols Paris-Cotonou-Paris seront affrétés sur la période du 21 (…)
Lire la suite

3,7 milliards FCFA pour le Conseil Economique et Social


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du Conseil Économique et Social Conrad Gbaguidi a exposé (…)
Lire la suite

L’ancien sous-préfet Abdoulaye Zimé n’est plus


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé est passé de vie à trépas (…)
Lire la suite

Deux jours de show avec Vegedream, Meiitod, Medhy custos, Thierry Cham (…)


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 5e édition du festival Fluo Party démarre ce vendredi 28 novembre (…)
Lire la suite

147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), (…)
Lire la suite

L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les (…)
Lire la suite

Lt. Col. Georges Kpovihin à la tête de l’Ecole nationale des officiers (…)


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ecole nationale des officiers de Toffo est désormais dirigée par le (…)
Lire la suite

Décès du manager Hervé Tobacco


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois (…)
Lire la suite

L’Assurance maladie obligatoire pour les salariés sous peine d’amende (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise (…)
Lire la suite

27,2 milliards FCFA pour accélérer la transformation numérique en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a (…)
Lire la suite

500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés (…)
Lire la suite

90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite


